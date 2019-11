Landskampioen Fortuna speelt gelijk in openingsduel Korfbal League

Traditiegetrouw begint het korfbalseizoen in de zaal met de herhaling van de zaalfinale van afgelopen seizoen. In een bloedstollende eindstrijd verraste Fortuna door PKC met 21-19 te verslaan. Een jaar eerder stond Fortuna ook al in de finale, maar toen moest het de titel aan het Sassenheimse TOP laten.

Fortuna was vrijdagavond in een goedgevulde Papendrechtse sporthal in de eerste helft de betere partij en leidde halverwege met 13-10. PKC kreeg voor de pauze weinig grip op de ploeg van coach Ard Korporaal, maar daar kwam in de loop van de avond verandering in.

Absolute slotfase

De thuisploeg kwam steeds dichterbij en naderde Fortuna een minuut voor tijd tot twee punten. Een strafworp en een afstandsschot bracht PKC in de absolute slotfase nog langszij, waardoor het voor Fortuna uiteindelijk een teleurstellend begin van het nieuwe seizoen werd.

'We hebben de hele wedstrijd voor gestaan. En als wij niet alles honderd procent goed doen, dan is het heel lastig om van PKC te winnen', zei coach Korporaal voor de camera van RTV Rijnmond. 'Verdedigend hebben we teveel domme fouten gemaakt. Ik denk dat wij dit beter kunnen.'

TOP en Tempo

Zaterdagavond starten het Sassenheimse TOP/SolarCompleet en promovendus Tempo uit Alphen aan den Rijn aan het nieuwe zaalseizoen. TOP gaat op bezoek bij KZ/Thermo4U en Tempo begint met een thuiswedstrijd tegen LDODK/Rinsma Modeplein.

LEES OOK: Drie broers kijken uit naar debuut in Korfbal League: 'Opgefokt om te beginnen'