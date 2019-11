Quick Boys stunt met late overwinning op IJsselmeervogels

Noordwijk was zaterdag in eigen huis nog dicht bij een overwinning. Nadat ex-Rijnsburgse Boys-spits Raily Ignacio AFC op voorsprong had gekopt, kwam Noordwijk via Nick van Staveren en Emiel Wendt in de tweede helft op voorsprong. Fouad Belarbi zette met de 2-2 de eindstand op het scorebord.

Ros tweemaal trefzeker

Rijnsburgse Boys blijft meedoen in de top van de Tweede Divisie na de 3-3 in Maassluis. Bij rust stond het al 2-3. Daan Blij zette de thuisploeg op een 1-0-voorsprong. Via de zevende competitietreffer van Dani van der Moot werd het 1-1. Jeremy Moreno zette vrij rap de 2-1 alweer op het scorebord. Ros bracht de ploeg van Henk Wisman nog voor het rustsignaal op voorsprong met twee treffers. Omar Ouali zorgde met zijn 3-3 voor de laatste treffer van de wedstrijd.

Katwijk verliest

Katwijk is in Spakenburg tegen de vierde nederlaag van het seizoen aangelopen. Op de blauwe kant van De Westmaat verloren de Katwijkers met 4-2. De wedstrijd startte nog zo goed voor de ploeg van Jan Zoutman. Nadat Joey Jongman na drie minuten voetbal al op de lat kopte, maakte Mike van den Ban een minuut later de 0-1.

Na een half uur voetballen scoorde Koos Werkman de gelijkmaker namens Spakenburg. Voor rust zette Jordi Bitter de thuisploeg zelfs op voorsprong. Die stand bleef niet lang staan: Jongman maakte in de eerste helft nog gelijk. In de tweede helft liepen de blauw-witten uit naar een 4-2 voorsprong via Majid Ghaddari en een tweede treffer van Bitter.

Tommy Bekooij

De debutant in de Tweede Divisie, Quick Boys, bezorgde IJsselmeervogels de eerste nederlaag van het seizoen. Op Nieuw Zuid won de ploeg van Edwin Grünholz in de blessuretijd via een treffer van Jan-Willem Kamp. Quick Boys kwam op voorsprong via een treffer van Tommy Bekooij. De aanvaller zette de Katwijkers aan het begin van de tweede helft op 1-0 uit de counter.

Bekooij had de 2-0 ook op z'n schoen, maar schoot een kwartier voor het einde, na een knappe kapbeweging, net naast. Robert Olijfveld leek vlak voor het eindsignaal het Katwijkse feestje te verpesten met een rake diagonale schuiver. Kamp zette in de blessuretijd Nieuw Zuid alsnog op z'n kop dankzij zijn treffer met het hoofd: 2-1.

Doelpuntloos

De wedstrijd tussen Jong Sparta en Scheveningen eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Scheveningen eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Samir el Moussaoui.

