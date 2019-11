Invallers goud waard voor FC Lisse, VVSB verliest op eigen veld van DVS'33

FC Lisse heeft in Zeeland met 1-2 gewonnen van GOES. Daarmee klimt de ploeg van Robbert de Ruiter naar de tiende plek in de Derde Divisie. Ter Leede heeft niet kunnen stunten in de tegen koploper Sparta Nijkerk. In Sassenheim verloor de ploeg van Steef Roodakkers met 0-4. Ter Leede speelde ongeveer een uur lang met tien man, nadat Ian van Otterlo met twee keer geel naar de kant werd gestuurd. Ook VVSB verloor. Op Sportpark De Boekhorst was DVS'33 met 1-3 te sterk.

Voor het wegsturen van Van Otterlo in de 34ste minuut ging de wedstrijd nog gelijk op. Maar zodra de aanvallende middenvelder de kleedkamers moest opzoeken, nam Sparta Nijkerk het heft in handen. Nog voor rust scoorden de Gelderlanders twee keer.

Na rust breidde de lijstaanvoerder de score uit. Na de 0-3 van Gilbrano Plet in de 65ste minuut speelde Ter Leede een verloren wedstrijd. Uiteindelijk maakte Rob Diderik nog de 0-4. Ondanks het verlies blijft Ter Leede zevende in de derde divisie.

VVSB verliest

VVSB verloor in eigen huis met 1-3 van DVS'33. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong via verdediger Peter Verhoeve. DVS'33 maakte gelijk uit een van richting veranderde vrije trap. In de tweede helft kwamen de bezoekers op 1-2 via een dwarrelbal van Frank van der Burg.

Bij de 1-2-achterstand kreeg VVSB-invaller Mo El Osrouti een open kans om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Hij miste echter voor open goal. In plaats van zelf te scoren, kregen de Noordwijkerhouters in de absolute slotfase de deksel op de neus. Rafael Uiterloo maakte in blessuretijd de 1-3.

Invallers helpen FC Lisse

FC Lisse won in Zeeland met 1-2 van GOES, de nummer zeventien van de Derde Divisie. De overwinning moest van ver komen. Via Steve Schalkwijk maakte GOES in de eerste helft de openingstreffer van de wedstrijd.

Pas laat in de tweede helft bracht Luca Tarani de beide ploegen op gelijke hoogte. Met nog drie minuten te spelen maakte Tom Duindam de winnende treffer. Tarani en Duindam kwamen overigens als invallers in het veld. Kubilay Köylü miste overigens nog een strafschop bij een 1-0 tussenstand.

Scoreverloop Ter Leede - Sparta Nijkerk: 0-4 (0-2)

0-1 Bryan Burgerhout

0-2 Maurice de Ruiter

0-3 Gilbrano Plet

0-4 Rob Diderik

Scoreverloop VVSB - DVS'33: 1-3 (1-1)

0-1 Peter Verhoeve

1-1 Soufian Moro

1-2 Frank van der Burg

1-3 Rafael Uiterloo

Scoreverloop GOES - FC Lisse: 1-2 (1-0)

1-0 Steve Schalkwijk

1-1 Luca Tarani

1-2 Tom Duindam

