Rijswijk in top-3 van diervriendelijkste gemeenten

De gemeente Rijswijk is zaterdagmiddag op de derde plek geëindigd in de strijd om de titel van diervriendelijkste gemeente van 2019. De gemeente moest alleen Amsterdam en Zwolle voor zich dulden. In totaal deden 28 gemeenten mee aan de strijd die georganiseerd wordt door Stichting Dierenlot.

'Alle drie deze gemeenten hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, hebben daar ook serieus aandacht voor met een goed doordacht dierenwelzijnsbeleid, voldoende mankracht, goede afstemming en budget', aldus Stichting Dierenlot. In de gemeente Rijswijk is dat goed geregeld, zo is er bijvoorbeeld een ambtenaar die zich specifiek met dierenwelzijn bezighoudt.

Volgens de Rijswijkse wethouder Larissa Bentvelzen staat dierenwelzijn hoog op de politieke agenda. 'We bevorderen het dierenwelzijn in de stad, ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo hebben wij een meldpunt dierenwelzijn waar inwoners misstanden kunnen melden.' De wethouder benadrukt ook in te zetten op de bewustwording bij inwoners en nauw samen te werken met dierenwelzijnsorganisaties in en rond Rijswijk. Een plek in de top-3 is volgens de wethouder 'een bevestiging dat we op de goede weg zijn met het dierenwelzijnsbeleid.'

Positieve aandacht

De diervriendelijke gemeente-verkiezing is door Stichting Dierenlot in het leven geroepen om op een positieve manier aandacht te vragen voor dierenwelzijn bij gemeenten. De top drie is tot stand gekomen na een selectieprocedure op basis van 29 criteria die samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn vastgesteld.

Amsterdam ging er met de titel diervriendelijkste gemeente vandoor. 'Zij hebben goede afspraken gemaakt met alle relevante dierenhulporganisaties, er is een speciale app ontwikkeld voor opsporingsambtenaren om dierenmishandeling te herkennen en zijn ze in samenwerking met het ministerie bezig om te kijken in hoeverre er een chipplicht voor katten kan komen', aldus Stichting Dierenlot.

