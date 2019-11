Korfbal League-debutant Tempo verliest; spannend potje TOP

Tempo heeft zaterdagavond averij opgelopen tijdens de seizoensouverture in de Korfbal League. LDODK/Rinsema Modeplein was een maatje te groot voor de debutant op het allerhoogste niveau. In Alphen aan den Rijn werd het 20-25. TOP/SolarCompleet kwam in een boeiende wedstrijd niet verder dan een 28-28 gelijkspel tegen KZ/Thermo4U.

Tempo begon voortvarend aan het duel tegen LDODK en wist tot ver in de eerste helft aan de gunstige kant van de score te blijven. Bij een 10-10 stand namen de bezoekers het initatief over en liepen zij langszaam maar zeker steeds iets meer uit. Desondanks gaf Tempo niet op, waardoor een 'walk-over' uitbleef.

Voor het Sassenheimse TOP stond in de eerste speelronde een uitwedstrijd tegen KZ op het programma. De verwachting is dat beide ploegen dit jaar weer mee zullen doen om een plekje bij de eerste vier. KZ kwam hier vorig seizoen één puntje te kort voor, terwijl TOP zich wel verzekerde van play-offwedstrijden. Heel succesvol verliep dat allemaal niet. Fortuna - de uiteindelijke landskampioen - was tweemaal te sterk voor de Sassenheimers.

Spannend

TOP en KZ maakten er een spannende pot van zaterdagavond. Het verschil in punten was zowel in de eerste helft als in het tweede bedrijf 'slechts' twee punten. TOP ging wel wat vaker in het duel aan de leiding, maar kon de overwinning niet over de streep trekken. Met dertien treffers was Mick Snel de topschutter van TOP.

