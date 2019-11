Dieven slaan toe bij boerderij 't Geertje, Omroep West-medewerker vindt buit terug

Wim en zijn vrouw Ada hadden geen idee wie het op hen voorzien had. En dus werd er zaterdag op Facebook een oproep geplaatst die meer dan 4000 keer gedeeld werd. Het bericht leverde in eerste instantie niets op. Tót een medewerker van Omroep West zondagochtend iets opvallends zag in Rijswijk. 'Ik reed op mijn brommertje naar mijn werk, over de Van Vredenburchweg, toen ik ineens allemaal melkbussen in de berm zag staan', zegt nieuwslezer André Koolen.

Koolen tuft rustig verder, maar bedenkt zich later dat hij misschien wel eens de gestolen buit heeft ontdekt. 'Ik heb later met mijn collega overlegd die nog even is gaan kijken en de bussen heeft gefotografeerd.' Er stonden op dat moment elf melkbussen. 'We hebben daarna met ’t Geertje gebeld en gecheckt of ze overeenkwamen met de gestolen bussen. Toen bleek dat er een bordje met personeel op hing, wisten we het zeker.'

Terughalen

Met een heuglijk telefoontje werden Wim en Ada van Rijn zondagochtend verrast. Boer Wim werd direct met de auto op pad gestuurd naar Rijswijk om de gestolen bussen op te halen. Aangifte had het stel niet gedaan. En anderhalf uur later stond Wim weer oog in oog met zijn vertrouwde melkbussen.

We gingen met Wim mee om de meklbussen op te halen:

Klein minpuntje: in de tijd dat Omroep West contact zocht met 't Geertje, zijn er nog twee melkbussen verdwenen. Zondagochtend vroeg waren het er elf, anderhalf uur later nog maar negen. Van Rijn: 'Bij deze dan weer een oproep. Als iemand een bus heeft meegenomen, omdat hij of zij dacht: die kan ik wel gebruiken. Breng hem terug. Want het zijn onze bussen.'