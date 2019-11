Haagse schrijft beste kookboek Indorock: 'Ik had niets met Indonesisch zijn'

Gezien haar Indische achtergrond lijkt een Indisch kookboek voor de hand te liggen, maar dat is bij Vanja niet het geval. Ze noemt zichzelf een atypische Indo. 'Ik had niets met Indonesisch zijn en dat kwam kwam door mijn oma. Ze was altijd zo met Indonesië bezig, op een verstikkende manier en dat wilde ik niet. Ik kreeg het op mijn heupen van samenklittende indo’s op de Pasar Malam (TongTong Fair voor millennials). Van Indisch eten hield ik trouwens wel, maar dat was meer ondanks oma. Bij ons thuis geen schriftjes met familierecepten. Mijn oma kon niet goed koken. '

De passie voor koken had Vanja wel. 'Ik heb in Den Haag bij Kantjil gewerkt en bij Max, beide restaurants met de Indische kaart.' Vanja werd van chef in de keuken, chef op de foto ofwel foodstylist. 'Op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam verhuisd omdat daar alle opdrachtgevers zitten.'

Eigen kookboek

In 2006 overleed haar oma wanneer ze in haar geboorteland op vakantie is. Vanja bezocht samen met haar familie het graf in Indonesië. Vijf reizen volgen en Vanja raakt steeds meer geïnspireerd door het land. Ze besluit een eigen kookboek te maken met een moderne twist. In haar kookboek zal je geen rijsttafel vinden. 'Dat vind ik niets', zegt ze gedecideerd. 'Het is een soort all-you-can eat-concept, al die smaken tegelijkertijd op het bord. Dat recept vind je weer in andere boeken.

De vakjury van het Gouden Kookboek, onder leiding van Heel Holland Bak jurylid Janny van der Heijden, stelde dat Indorock eigenwijs en eigentijds is. 'Tegelijkertijd loopt het over van liefde voor het land, de keuken, de cultuur en tradities.' En dat slaat aan, want niet alleen mensen die het kookboek nog gesigneerd willen hebben komen langs bij de foodmarkt. Ook een echtpaar dat het boek al heeft aangeschaft wil alsnog een handtekening. 'We hebben er al uit gekookt, en dat beviel heel goed. Smaken op een andere manier, maar wel echt authentiek.'

Comeback

Hoewel de Indisch keuken aan een comeback bezig lijkt, er verschenen dit jaar meerdere boeken over de Indische keuken, neemt het aantal Indische restaurants in Den Haag af. ' Gek', zegt Vanja, 'in Amsterdam is dat precies andersom. Maar misschien dat dit boek weer bijdraagt aan een opleving van de keuken.'