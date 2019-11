Grote opkomst bij kerkdienst in school na verwoestende brand in Hoogmade

Er kwamen veel mensen op de kerkdienst af, een verslaggever van Omroep West spreekt van 'een volle bak'. Pastoor Jack Glas zegt blij te zijn 'met de steun van zovelen'. Volgens Glas duurt het oplossen van het verdriet nog lang. 'We zijn er nog lang niet.'

Waar de kerkdiensten in de toekomst worden gehouden, is nog maar de vraag. Pastoor Glas sprak wel de wens uit dat in Hoogmade te blijven doen. 'Er is heel veel werk verzet om de aula klaar te maken voor deze bijzondere kerkdienst. Het was een hele klus.' Volgens Glas wordt het lastig dat iedere week te doen. 'Maar we willen het vieren in Hoogmade niet opgeven. Dat willen we met regelmaat blijven doen, wellicht maandelijks.'

Alternatieven

Ook wordt er ondertussen gezocht naar alternatieven. 'We kijken naar nieuwe mogelijkheden, ook elders. Dat moet en zal verder onderzocht worden. De wens om iedere week samen te komen blijft er.' Volgend weekend wordt de kerkdienst in ieder geval in het naastgelegen Rijpwetering gehouden.

De afgebrande kerk mag nog altijd niet betreden worden. De toren is stabiel, maar over de muren zijn nog twijfels. De brand ontstond bij werkzaamheden in de kerk. Al snel kwam er rook door het dak. 'Het vuur verspreidde zich heel snel aan de bovenkant van de kerk', legde een woordvoerder van de brandweer tijdens een eerdere bijeenkomst in het dorp uit. 'Het was moeilijk om bij te komen en werd hierdoor te gevaarlijk en de brandweer moest zich terugtrekken uit de kerk.'

De kerk van bovenaf gezien na de brand | Foto: Omroep West

