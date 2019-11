Brandweer slaat ruiten in bij flinke rookontwikkeling door kelderbrand

In een portiekwoning aan de Maartensdijklaan in Den Haag heeft korte tijd brand gewoed in een kelder. De brand brak zondagavond rond 21.30 uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond de portiek vol met rook. 'Mensen konden daardoor niet zelf naar buiten.' De brandweer sloeg een aantal ruiten van de portiek in om de rook weg te krijgen.

De brandweer wilde de bewoners in eerste instantie met een hoogwerker uit de woningen halen, maar de hoogwerker kon niet dichtbij genoeg komen. 'Daarop is in verband met de veiligheid besloten de bewoners in hun woningen te laten met de deuren dicht.' Alle bewoners bleven ongedeerd.

De portiekflat heeft vier etages. De brandweer heeft het bovenste ramen in het portiek ingeslagen en via ventilatoren de rook weggeblazen. 'Er is geen rook in de woningen gekomen', bevestigt de brandweerwoordvoer. 'We controleren via metingen of er geen schadelijke stoffen in de woningen zijn.'

'Bewoners niet in gevaar geweest'

Hoe de brand is ontstaan, is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer kon de brand in de kelder snel blussen. De bewoners zijn volgens de woordvoerder niet in gevaar geweest. 'Als je de deur goed dicht houdt, komt de rook niet in de woning. Daarnaast hebben we de bewoners opgeroepen de ramen aan de andere kant open te doen zodat er wel frisse lucht is.'

