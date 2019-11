Organisator Haagse Sinterklaasintocht ontvangt bedreigingen om Zwarte Piet

Organisator Peter Boelhouwer heeft bedreigingen ontvangen vanwege de intocht van Sinterklaas van komende zaterdag in Den Haag. 'Het is logisch dat als je met dit soort dingen te maken hebt, dan zullen mensen ook hun mening aan mij geven.'

In het AD verscheen zondag een artikel waarin staat dat Boelhouwer door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet is bedreigd en dat hij nu beveiligd moet worden. 'Er is een stuk verschenen dat zeker de kern raakt', zegt hij tegen Omroep West, maar Boelhouwer ontkent dat hij beveiligd wordt. De organisator laat weten dat hij na de bedreigingen heeft overwogen om persoonsbeveiliging in te schakelen voor zijn gezin, maar dat hij dit uiteindelijk niet heeft gedaan.

De organisator is dan ook geschrokken van de verstoring van de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet afgelopen vrijdag. 'Het is nooit goed dat als je ergens bij elkaar komt om je mening te geven, dat je dan, als ik de media mag geloven, op deze gewelddadige manier wordt verstoord.'

Punt gemaakt

Boelhouwer hoopt dat de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag thuisblijven. Niet omdat hij tegenstander van de discussie over de kleur van Zwarte Piet is, maar omdat hij niet wil dat de discussie tijdens de intocht wordt gevoerd. 'Als je ziet wat er allemaal geroepen wordt dan is de intocht niet het podium om te gaan demonstreren, zeker niet met al die jonge gastjes langs de route.'

'Iedereen heeft zijn punt gemaakt', vertelt hij. 'De afgelopen vijf jaar hebben we diverse veranderingen doorgevoerd, waarmee we laten zien dat we in beweging zijn. Maar er is zo'n landelijke hetze rond Zwarte Piet, dat is niet leuk meer. Het zorgt alleen maar voor meer verwijdering van elkaar.'