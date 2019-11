Groepswonen in Westland: 'Als ik alleen ben, zou ik het zo doen'

De gemeente Westland onderzoekt actief de verschillende mogelijkheden om groepswonen mogelijk te maken. Dat zegt wethouder Vreugdenhil. Onder senioren in de gemeente Westland is de behoefte groot.

Dit blijkt uit een rondgang onder ouderen op het Plustival. Het symposium voor ouderen had dit jaar als thema wonen, met in het bijzonder aandacht voor groepswonen. 'Ik woon op dit moment nog in een eengezinswoning, dus ik ben er niet zo mee bezig, maar het idee is heel goed', zegt een bezoeker die rond de stand van het groepswonen rondneust. Een andere mevrouw reageert: 'Als ik alleen zou zijn, zou ik het zeker doen.'

Alle senioren die interesse tonen in het groepswonen zijn van mening dat dit eenzaamheid tegen gaat. 'Dat je zelfstandig blijft, maar toch mogelijkheden hebt met mensen om je heen, dat spreekt me zo aan', laat een dame weten.

Ouderen lang in eengezinswoning

Volgens de Westlandse seniorenraad die het Plustival organiseerde, is het van groot belang dat groepswonen in Westland breder toegankelijk wordt. Anneke van Vliet, voorzitter van de seniorenraad: 'We proberen woningcorporaties, de gemeente en andere instanties aan te spreken en te zeggen: help ons. De toekomst staat voor de deur en de toekomst is niet deze manier van wonen. Het moet anders.'

Ook bij de gemeente Westland ontbreek het niet aan de wil om groepswonen te realiseren. 'We organiseren wekelijks voor een Westlandse kern een informatiebijeenkomst', aldus wethouder Piet Vreugdenhil. 'Op dit moment is het een groot probleem dat ouderen lang in eengezinswoningen blijven wonen. Groepswonen is een middel om die doorstroom te versnellen.'

Veroveren

De wil is er dus, bij alle partijen. Maar is er ruimte voor? 'De ruimte is er, anders beginnen we er niet aan', vertelt Anneke van Vliet. 'Maar die ruimte moet wel vrijgemaakt worden via woningbouw. We weten dat de vraag enorm is, maar wij hopen daarbinnen een plekje te kunnen veroveren.'

