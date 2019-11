Leiden International Film Festival explosief gegroeid

The Peanut Butter Falcon wint American Indie Competition | Foto: The Searchers

De publieksprijs ging dit jaar naar de Franse film Hors Normes van regisseurs Éric Toledano en Olivier Nakache, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal over de opvang van autisten in de zorg. De film van de makers van de filmhit Intouchables uit 2011 is vanaf 12 december te zien in de Nederlandse bioscopen.

Met een gemiddelde score van 4,69 op 5 scoorde Hors Normes, opvallend hoog. Maar dat geldt voor de volledige top 30, zoals die wordt gedeeld door het LIFF. Deze films scoren allemaal gemiddeld 3,99 of hoger.

De American Indie Competition werd gewonnen door de Amerikaanse film The Peanut Butter Falcon, over een professionele worstelaar en een jongeman met het syndroom van Down, die samen op de vlucht zijn. De film van regisseurs Tyler Nilson en Michael Schwartz met een gemiddelde waardering van 4,45 uit 5 liet de winnaar de zeven andere competitiefilms achter zich en draait vanaf 19 december in de Nederlandse bioscopen.