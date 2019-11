'Totaal idioot', ondanks toezeggingen toch reclamezuil op terras The Upside Café

Een aantal maanden geleden zegde toenmalig wethouder Richard de Mos toe dat de Mupi, een lichtgevende reclamezuil, verwijderd zou worden van het terras van The Upside Café in de Thomsonlaan in Den Haag. Dat gebeurde. Er zou ook geen nieuwe op die plek komen komen. Voor een mupi op een andere plek moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Toch begonnen maandagochtend de werkzaamheden om een nieuwe reclamezuil op het terras van de lunchroom te plaatsen. Eigenaar Miranda Broers is radeloos.

The Upside Café is een lunchroom op de hoek van de Thomsonlaan en de Fahrenheitstraat, midden in de Bomenbuurt. Het personeel bestaat uit mensen met een beperking. Tot grote schrik van Broers werd er vorig jaar een mupi op haar terras geplaatst. Niet alleen veroorzaakte het verminderde zicht op het kruispunt gevaarlijke situaties, een lichtgevende zuil op het terras is ook bepaald geen trekpleister.

Wethouder De Mos kwam een kijkje nemen en was het met Broers eens. De mupi zou verwijderd worden en niet meer terugkomen. Alleen is De Mos nu geen wethouder meer en lijkt de afspraak vergeten te zijn. Maandagochtend trof Broers namelijk werklui aan die een nieuwe mupi aan het plaatsen waren. 'Nu wordt het onderstel geplaatst, daar zijn ze voor aan het graven. Later deze week volgt dan het scherm', vertelt Broers.

Nieuwe vergunning

Broers kan niet geloven dat er weer een mupi komt. 'Ik heb mails van de gemeente waarin staat dat de toezegging van De Mos ook nadat hij aftrad, geldig blijft'. Daarnaast heeft ze op schrift dat er een nieuwe vergunning voor de mupi moet worden aangevraagd. 'Daar wachten wij met de winkeliersvereniging en de buurtvereniging op, zodat we bezwaar kunnen maken.'

In de mails, die in bezit zijn van Omroep West, schrijft de bestuursadviseur buitenruimte van de gemeente inderdaad dat de toezeggingen die De Mos deed blijven staan. Daarnaast staat er dat er vanwege de verplaatsing van de mupi - als gevolg van die toezegging - een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Reclamezuil

De woordvoerder van wethouder Van Asten, die nu over de buitenruimte gaat, zegt in een reactie dat er geen nieuwe vergunning nodig is omdat de mupi wordt geplaatst op de plek waar een vergunning voor is verleend. 'Dit is niet op het terras van The Upside Café, maar voor de plek waar altijd een reclamezuil heeft gestaan.'

Volgens de woordvoerder werd die mupi eerst op de verkeerde plek geplaatst - te dicht bij de rijbaan - en is deze daarom weggehaald. 'De mupi wordt nu geplaatst op de oorspronkelijk vergunde locatie waardoor geen nieuwe vergunning aangevraagd hoeft te worden.' Broers spreekt deze lezing tegen. Volgens haar is de vergunning verleend voor een adres aan de andere kant van de straat.

Raadsvragen

Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) stelde eind oktober raadsvragen over de mupi op het terras. Deze zijn nog niet beantwoord. Hij spreekt van een 'schandelijke gang van zaken'. 'De gemeente heeft niet alleen lak aan de bewoners en ondernemers maar dus ook aan de gemeenteraad. Terwijl onze raadsvragen nog niet eens zijn beantwoord, wordt de mupi doodleuk midden op het terras geplaatst', aldus Sluijs en zijn collega raadslid René Oudshoorn.

'Afspraken schenden lijkt de nieuwe manier van werken te worden, het wordt gewoon door de strot geduwd. Zoals de ondernemer eerder al aangaf, heeft wethouder De Mos dit destijds naar tevredenheid afgehandeld. Totaal idioot dat de gemeente hier nu op terugkomt.'

LEES OOK: Van Haagse mupigate tot mupitreurnis