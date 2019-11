OPROEP: Ervaar jij nog steeds problemen met Regiotaxi?

REGIO -

In 2018 deed Omroep West onderzoek naar de problemen bij de Regiotaxi. Bijna zeventig procent van de mensen die reageerde, had klachten over vertragingen van deze vervoersdienst in de regio Haaglanden. We zijn benieuwd of die problemen, bijna twee jaar later, verminderd zijn. Heb jij klachten over de Regiotaxi of wil je juist iets positiefs melden, is de situatie bijvoorbeeld enorm verbeterd? Laat het ons hier weten.