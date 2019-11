Haagse politiek praat woensdag over verstoring anti-Zwarte Piet-bijeenkomst

De Haagse gemeenteraad gaat woensdagmiddag debatteren over de verstoring, afgelopen vrijdag, van een bijeenkomst van tegenstanders van Zwarte Piet. De partijen die het debat met waarnemend burgemeester Johan Remkes hebben aangevraagd, willen ook van hem horen wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat er aanstaande zaterdag veilig kan worden gedemonstreerd door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die actiegroep wil tijdens de intocht van Sinterklaas demonstreren, met de politie en gemeente wordt nog gesproken over een geschikte plaats.

Een bijenkomst van KOZP in een pand aan de Beattrijsstraat in Den Haag werd afgelopen vrijdag ruw verstoord. Voorstanders van Zwarte Piet in z’n huidige vorm staken vuurwerk af en probeerden het gebouw binnen te komen. Op foto's was te zien dat ruiten van het pand waren vernield. Ook de achterruit van de auto van KOZP-voorman Mitchell Esajas werd ingeslagen. De politie rukte massaal uit en hield vijf mensen tussen de 12 en 37 jaar uit Den Haag aan. Een van hen zat zondagavond nog vast.

Direct daarna kondigde een aantal partijen uit de Haagse gemeenteraad al aan een debat te willen voeren over de kwestie. Fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van NIDA zegt zelf nog eens van Remkes te willen horen wat er vrijdag precies is gebeurd. Verder wil hij zijn zorgen uiten over 'groepen die blijkbaar met geweld' bijeenkomsten willen verstoren. En hij wil van de burgemeester horen wat diens plannen zijn voor zaterdag. 'Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat er dan veilig kan worden gedemonstreerd', aldus Yilmaz.

Racistische karikatuur

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij herinnert ook aan de anti-Zwarte Piet-demonstratie van vorig jaar. Toen werd het in de loop van de middag onrustig rond het Malieveld in Den Haag. Daar hadden zich demonstranten verzameld die pleitten voor een 'inclusief Sinterklaasfeest, zonder de racistische karikatuur Zwarte Piet', zoals ze het zelf noemden.

Van de gemeente mochten zij demonstreren op een speciale plek op het Stadhoudersplantsoen. Maar die vonden de mensen van Kick Out Zwarte Piet onacceptabel, omdat hun protest zo niet te zien en te horen zou zijn. Daarom weken ze uit naar het Malieveld. Toen er ook tegendemonstranten kwamen, werd hen na anderhalf uur door de politie gevraagd de protestbijeenkomst te beëindigen.

Discussie

Dat leidde toen al tot een forse discussie in de raad. En Wijsmuller hoopt dat de gemeente er dit jaar alles aan doet om de demonstratie ongestoord door te laten gaan. ‘De overheid moet pal voor vrijheid van demonstratie gaan staan’, zegt hij. ‘De burgemeester moet dat waarborgen.’

Net als vorig jaar pleit de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, ook nu weer voor een totaalverbod op demonstraties op de dag dat de Sint aankomt in de stad. 'Te lang hebben we het toegestaan dat een kleine minderheid de Sinterklaasintocht weet te bederven door het onuitputtelijke gedram over het afschaffen van de sprookjesfiguur Zwarte Piet', aldus raadslid Arjen Dubbelaar. 'We mogen niet langer marchanderen met de veiligheid van onze kinderen en moeten niet langer toestaan dat ons volksfeest zo wordt verrampeneerd. Hoe diep zijn wij gezonken dat de organisator van een geweldig evenement bedreigingen ontvangt vanwege Zwarte Piet? Echt te triest voor woorden', stelt hij in een verklaring.

Wanordelijkheden

Dubbelaar: 'We weten dat het recht van betogen in de grondwet is verankerd, maar burgemeesters kunnen dit recht in bijzondere gevallen inperken. Het criterium daarbij is de kans op wanordelijkheden. En laat nou die kans komende zaterdag heel erg groot zijn. De discussie over Zwart Piet is naar een onverantwoordelijk kookpunt aan het gaan, zeker omdat de wens van de grote massa die jaarlijks wil genieten van een traditioneel kinderfeest stelselmatig wordt genegeerd.'

De actie in Den Haag leidde het afgelopen weekeinde tot veel reacties. Onder meer minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageerde. 'We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties.'

Stevige discussies

Burgemeester Remkes laat maandag in een reactie weten 'iedere vorm van geweld af te keuren'. 'Je kunt met elkaar van mening verschillen en dat kan soms ook leiden tot stevige discussies, maar geweld hoort daar niet bij', aldus een woordvoerder namen de burgemeester. 'En laten we ook niet uit het oog verliezen dat het om een kinderfeest gaat.'

Op dit moment is bij de gemeente één demonstratie aangemeld. KOZP heeft aan de gemeente laten weten te willen protesteren. De originele aanvraag was om het geluid tégen Zwarte Piet in de huidige vorm te laten horen bij aankomst van Sint in de haven van Scheveningen.

Geen handige plek

De politie heeft echter laten weten dat geen handige plek te vinden. Onder meer omdat de kans bestaat dat er mensen in het water vallen in het geval er gedrang ontstaat. Daarom wordt nu gezocht naar een andere plek langs de route.

