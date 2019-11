Jaap Smit: fractievoorzitters Den Haag leveren telefoon tijdens vertrouwelijk gesprek zelf in

De fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad hebben tijdens een vertrouwelijk gesprek vrijwillig hun mobiele telefoons ingeleverd, nadat er twee keer uit vertrouwelijke gesprekken is gelekt. Dat zei commissaris van de Koning Jaap Smit maandag in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Het is eigenlijk absurd, je moet elkaar gewoon kunnen vertrouwen', zegt Smit.

Vorige maand werden er vertrouwelijke opnames over de waarnemend burgemeester van Den Haag gelekt. Omroep West kreeg geluidsopnames toegespeeld van een overleg tussen de fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad en de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning. Het overleg vond plaats nadat Pauline Krikke haar vertrek had aangekondigd. Jaap Smit en het dagelijks bestuur van de Haagse gemeenteraad deden aangifte van het lek. ‘Dit kan je niet zomaar laten gebeuren, want dat betekent dat je niet meer in vertrouwelijkheid kan praten’, zegt de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning.

Een vertrouwelijk gesprek is niet ongebruikelijk in de politiek. Smit: 'Mensen zijn vaak geneigd om het meteen te framen als achterkamertjespolitiek' Maar sommige dingen bespreek je gewoon in de vertrouwelijkheid om samen een oplossing te vinden en later te vertellen wat je besloten hebt. Zo gaan die dingen. Als dat niet meer kan, wordt het wel erg ingewikkeld in deze samenleving.'

'Je maakt dingen kapot'

Het was niet het enige lek van de afgelopen maand. Ook uit de vertrouwenscommissie die Pauline Krikke voordroeg als burgemeester kwam informatie naar buiten. Zo bleek dat Krikke vooral was gekozen omdat ze vrouw en niet van de PvdA was. Binnenkort komt er een nieuwe vertrouwenscommissie om te zoeken naar de opvolger van Krikke en Remkes. Smit: 'Ik moet er echt van op aan kunnen dat het vertrouwelijk kan. Je maakt anders echt dingen kapot. Lekken uit een vertrouwenscommissie is strafbaar.’ Ook vanwege dit lek deed Smit aangifte. 'De Rijksrecherche doet onderzoek. '

De commissaris hoopt dat er geen extra maatregelen genomen hoeven te worden om vertrouwelijkheid te garanderen. ‘Ik kijk ze diep in de ogen’, zegt Smit. ‘Tijdens een vergadering met de fractievoorzitters hadden ze zelf besloten om hun mobiel in een schaal te leggen. Eigenlijk is het absurd, je moet elkaar gewoon kunnen vertrouwen.’

Luister hieronder het gesprek op Radio West terug: