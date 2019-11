Zoetermeer: 'Rijk slaat plank mis met ingreep in onze jeugdzorg'

Het Zoetermeerse stadsbestuur heeft geen goed woord over voor de ingreep van het kabinet in de jeugdzorg. 'Ouderwetse Haagse topdownplannen die ook nog eens de plank misslaan', noemde wethouder Marc Rosier (VVD, Financiën) het maandag in het debat over de begroting in de gemeenteraad. 'Dit stelsel werkt zo niet en wordt alleen maar nijpender', deed zijn collega Jakobien Groeneveld (GroenLinks, jeugd- en armoedebeleid) er nog een schepje bovenop.

De gemeenteraad debatteerde over een totale ombuiging van 14 miljoen euro, die met name wordt veroorzaakt door de stijgende kosten van de zorg, vooral jeugdzorg, terwijl het Rijk daar steeds minder geld voor over heeft. In 2015 heeft het Rijk de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten en tegelijk fors bezuinigd. Sindsdien lopen de tekorten en de wachtlijsten op. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet dat de jeugdzorg voor een deel toch weer bij de gemeenten wordt weggehaald.

'Voor het Rijk lijkt opnieuw het uitgangspunt: Niet wie bepaalt betaalt, maar wij bepalen, de gemeente betaalt’, zei wethouder Rosier tijdens het debat in de gemeenteraad, want van minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) hebben de gemeenten geen extra geld te verwachten. 'Niet dat extra geld de oplossing is', aldus Rosier, 'maar voor de oplossing is wel extra geld nodig. De crisis is voorbij maar voor de gemeenten is het nog steeds crisis.'

