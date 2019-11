Haagse theaterschool trekt kinderen terug uit sinterklaasintocht

'We hebben dit in goed overleg met de organisatie besloten', vertelt directeur Rebecca van Leeuwen van Rabarber. 'Vanwege de huidige ontwikkelingen en acties hebben we besloten niet met de kinderen te gaan lopen. De organisatie kan hun veiligheid niet honderd procent garanderen.'

'We kregen de vraag of we de veiligheid kunnen garanderen in de grootste zin van het woord', vult organisator Peter Boelhouwer aan. 'Kijk, we doen er alles aan. Maar ik kan natuurlijk niet garanderen wat mensen aan de kant van de weg doen.'

'De intocht moet iets leuks zijn'

Van Leeuwen benadrukt dat de veiligheid van haar leerlingen boven alles gaat. 'De organisatie begrijpt dit', vertelt ze. 'Kijk, wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen. De intocht moet iets leuks zijn. Wij dragen de verantwoordelijkheid over hen. Maar we vinden het besluit heel vervelend, hoor.'

Het programma bij de Scheveningse haven begint zaterdag om 10.30 uur. Rond 11.15 uur wordt de pakjesboot daar verwacht. Na de ontvangst begint de goedheiligman aan zijn rijtoer door de stad. Omdat er duizenden mensen worden verwacht tijdens de aankomst van Sinterklaas in de haven, wordt bezoekers aangeraden met het openbaar vervoer of de fiets te komen.

Geen podium om te demonstreren

Boelhouwer liet eerder al weten dat hij hoopt dat actievoerende voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag thuisblijven. Niet omdat hij tegenstander van de discussie over de kleur van de pieten is, maar omdat hij niet wil dat de discussie tijdens de intocht wordt gevoerd. 'Als je ziet wat er allemaal geroepen wordt, dan is de intocht niet het podium om te gaan demonstreren, zeker niet met al die jonge gastjes langs de route.'

'Iedereen heeft zijn punt gemaakt', benadrukt hij. 'De afgelopen vijf jaar hebben we diverse veranderingen doorgevoerd, waarmee we laten zien dat we in beweging zijn. Maar er is zo'n landelijke hetze rond Zwarte Piet, dat is niet leuk meer. Het zorgt alleen maar voor meer verwijdering van elkaar.'

Verstoring

De gewelddadige verstoring van een Kick Out Zwarte Piet-bijeenkomst vrijdag heeft in ieder geval geen gevolgen voor de sinterklaasintocht van zaterdag. Er worden door de organisatie geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Alles gaat door zoals gepland.

Eerder werd duidelijk dat een aantal geldschieters de intocht van Sinterklaas in Den Haag niet meer wil sponsoren, nadat Kick Out Zwarte Piet hen een mail had gestuurd. Door het terugtrekken van deze sponsoren zou de intocht dit jaar een soberder karakter krijgen. Maar volgens Peter Boelhouwer vallen de aanpassingen als gevolg van de mindere inkomsten wel mee.

