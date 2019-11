Huh, wat doet dat Olympisch Stadion op Scheveningen? En andere gebouwen die nooit gebouwd zijn

Bijlmerflats in de Schilderswijk

Eind jaren '60 werd door de gemeente een plan ontwikkeld voor een gedeeltelijke sanering van de Schilderswijk: Van Grijs naar Groen. Na grootschalige sloop zouden veertien hoge flats in het groen bij het Oranjeplein verrijzen.

Maquette 'Bijlmerflats', Oranjeplein | Collectie Haags Gemeentearchief

Oranjeplein anno 2019.

Topshot Schilderswijk, Oranjeplein | Foto: Google Maps

M2 Gebouw op Koning Julianaplein

Het had de kers op de taart van het vernieuwde stationsgebied moeten worden: het M-gebouw van Rem Koolhaas. Door de financiële crisis en de ingestorte kantorenmarkt werd in 2010 de stekker uit het project getrokken.

Ontwerp M-gebouw | Copyright: Oma

Zo ziet het Koningin Julianaplein er anno 2019 uit.

Topshot Koningin Julianaplein Den Haag | Beeld : Google Maps

Vredespaleis

Voor de bouw van het Vredespaleis in Den Haag zonden 216 architecten, waaronder Berlage, een ontwerp in. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van Louis Marie Cordonnier. Het Vredespaleis was in 1913 klaar.



Het ontwerp van Hendrik Berlage, dat het niet werd.

Dit ontwerp van Willem Kromhout werd ook niet gekozen.

Ontwerp voor het Vredespaleis, Willem Kromhout | Collectie Nieuwe Instituut

Vredespaleis anno 2019.

Binnenhof

Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn vele tientallen plannen gemaakt voor nieuwbouw op of naast het Binnenhof. Een van die plannen die niet werd verwezenlijkt, is het ontwerp van Ludwig Lange, die in 1865 een nieuw Paleis der Staten-Generaal op het Binnenhof schetst.

Ontwerp voor een Paleis der Staten-Generaal op het Binnenhof, Ludwig Lange, 1865 | Collectie: Nationaal Archief

Het Binnenhof met de Ridderzaal anno 2019.

Extra woonwijk in de duinen en Olympisch Stadion

In 1920 zijn er plannen voor de bouw van een hypermodern stadion dat plaats moet bieden aan 50 à 60.000 toeschouwers. Het Nederlandsch Olympisch Comité wil dit laten bouwen op de plek waar nu het Westbroekpark is.

Olympisch Stadion op Scheveningen | Beeld via Haags Historisch Museum

Westbroekpark anno 2019.

Een paar jaar eerder in 1908 presenteerde de architect Hendrik Berlage een spectaculaire uitbreidingswijk, de achthoekige internationale stad in de duinen bij Scheveningen.

Plan tot uitbreiding van Den Haag 1908 door Berlage | Collectie: Haags Gemeentearchief

Scheveningen anno 2019.

Scheveningen| Beeld: Google Maps

Een paleis voor Koning Willem II

Park Sorghvliet had er geheel anders kunnen uitzien als koning Willem II zijn plannen voor een paleis had doorgezet. In 1838 maakte Henry Ashton een ontwerp voor dit paleis.

Ontwerp voor een koninklijk paleis op landgoed Zorgvliet | Beeld collectie koninklijke verzamelingen

Park Sorghvliet anno 2019.

Park Sorghvliet | Beeld Google Maps

Meer ontwerptekeningen en maquettes van onder andere W.M. Dudok en Rem Koolhaas zijn te zien in de tentoonstelling. Ook kan je met behulp van Virtual Reality kijken naar de nooit gebouwde Wereldhoofdstad van het Internationalisme.

De tentoonstelling 'Nooit Gebouwd' is van 16 november 2019 t/m 22 maart 2020 in het Haags Historisch Museum.