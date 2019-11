Behulpzame man (84) opgelicht bij parkeerautomaat in Den Haag

Een 84-jarige man is 1.000 euro kwijtgeraakt nadat hij is opgelicht bij een parkeerautomaat in Den Haag. Een man vroeg of hij een parkeerkaartje voor hem kon pinnen, omdat hij alleen contant geld bij zich had. Nadat het behulpzame slachtoffer dat had gedaan, werd zijn pinpas uit zijn handen gestolen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer loopt op dinsdag 30 juli over de Pletterijkade. Hij is op weg naar zijn auto, die een stukje verderop geparkeerd staat. Ter hoogte van een parkeerautomaat wordt hij aangesproken door een man. Die vertelt dat hij wil parkeren, maar dat hij alleen contant geld bij zich heeft. Hij vraagt of de man voor hem kan pinnen en zegt dat hij het geld dan contant terug krijgt.

De 84-jarige man is behulpzaam. Hij krijgt vijf euro en pint voor dat bedrag een parkeerkaartje. Waarschijnlijk wordt op dat moment zijn pincode afgekeken. Vervolgens begint de man druk te praten, pakt plotseling de pinpas uit de handen van het slachtoffer en loopt daarmee snel weg.

1.000 euro opgenomen

Als de man de politie belt om te melden wat er is gebeurd, blijkt dat er al 1.000 euro van zijn rekening is gehaald. Dat is gedaan bij de ING Bank aan het Spui. De man die het geld opneemt, heeft een licht getinte huidskleur. Hij is ongeveer 45 jaar oud en draagt een petje, een zonnebril en een blauw overhemd. Hij sprak Engels en gebrekkig Nederlands.

Mogelijk heeft de verdachte eerder al geprobeerd om een slachtoffer te maken. Toen de 84-jarige man over de Pletterijkade liep, zag hij dat hij iemand anders aansprak bij de parkeerautomaat. Die persoon is toen verder gelopen zonder de man te helpen.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem