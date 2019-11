Vijf mannen bedreigen en beroven toerist in tijdelijke woning

Een 29-jarige man uit Slowakije is door vijf mannen bedreigd en beroofd van zijn waardevolle spullen. Dat gebeurde in een woning aan de Lage Nieuwstraat in Den Haag, waar hij tijdens zijn vakantie in Nederland tijdelijk mocht verblijven. Die woning werd hem door twee mannen aangeboden op het centraal station. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de zaak.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De Slowaak komt op zondagmiddag 20 oktober aan op Den Haag Centraal. Hij is op dat moment drie dagen op vakantie in Nederland en brengt na Rotterdam een bezoek aan Den Haag. Op het station wordt hij aangesproken door twee mannen, die hij nog niet eerder heeft gezien. Hij raakt met hen aan de praat en ze bieden hem een woning in centrum van Den Haag aan. Hij kan daar in ieder geval een week verblijven en over de prijs zullen ze het later hebben.

Het aanbod voelt goed bij het slachtoffer en hij besluit met de mannen mee te gaan. Ze gaan naar een appartementencomplex aan de Lage Nieuwstraat. Daar laten ze hem de kamer zien. Het lijkt op een soort studentenkamer. De mannen laten de 29-jarige Slowaak daarna alleen en die besluit om even de stad te gaan verkennen.

Vuurwapen en mes

Later die dag krijgt de man het bericht dat de verhuurder hem wil spreken. Hij gaat terug naar de Lage Nieuwstraat en komt daar rond 21.45 uur aan. Hij ontmoet daar twee mannen. Eén van de twee gaat even weg en komt een paar minuten later terug met nog drie mannen. De sfeer wordt grimmig: de Slowaak wordt geslagen en bedreigd met een vuurwapen en een mes. Hij wordt geraakt door het mes en raakt gewond aan zijn hand en hoofd.

De mannen eisen zijn waardevolle spullen en dreigen hem te doden als hij niet meewerkt. Het doodsbange slachtoffer geeft zijn telefoon, identiteitskaart en portemonnee af. Daar zit een aanzienlijk geldbedrag in. Daarna gaan de mannen er vandoor. De 29-jarige man pakt snel zijn andere spullen en gaat meteen naar het politiebureau om te vertellen wat er is gebeurd.

Getuigen gezocht

Tips over de mannen die in het huis waren tijdens de gewelddadige beroving, zijn welkom. Ze zijn donker getint. Verder zijn er geen duidelijke signalementen. De recherche zoekt daarom getuigen die iets hebben gezien dat met de zaak te maken heeft. Was u op zondagavond 20 oktober in de Lage Nieuwstraat en heeft u informatie, die u nog niet met de politie heeft gedeeld, neem dan contact op.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem