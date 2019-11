Gestolen of verloren pas gebruikt om spullen te kopen én terug te brengen

Een 21-jarige vrouw uit Den Haag is in juli haar pinpas kwijt geraakt. Of hij is gestolen of dat ze hem is verloren, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat een andere vrouw haar pas gebruikt. Ze doet aankopen door middel van contactloos betalen, en brengt die spullen daarna terug om er contant geld voor te krijgen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eigenaresse van de pas is op 5 juli bij een bakker aan de Stationsweg in Den Haag. Ze rekent af met haar pinpas en stopt hem daarna los in haar tas. ’s Avonds ontdekt ze dat de pas weg is. Hij is dan al drie keer gebruikt bij winkels in het centrum van Den Haag.

Bij Albert Heijn aan de Turfmarkt koopt een vrouw twee doosjes vitaminepillen, die ze kort daarna weer terugbrengt bij de servicebalie. Ze krijgt er 25 euro contant voor. Hetzelfde doet ze bij de Etos op het centraal station met twee pakken luiers, ter waarde van 20 euro. Daarnaast is er nog iets afgerekend bij de Kiosk op het station.

Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem