Financiële kopzorgen voor Wildopvang Delft: we blijven knokken

Het is voor Wildopvang Delft balanceren op een slap financieel koord. Sinds 2017 is de opvang door gewijzigde wetgeving over flora en fauna verplicht om een aantal betaalde krachten in dienst te nemen. Dat drukt zwaar op de begroting, De opvang krijgt namelijk geen structurele subsidie, maar is afhankelijk van giften en erfenissen. Daarnaast heeft een belangrijke sponsor zich teruggetrokken. De situatie was in oktober zo nijpend dat het einde van Wildopvang Delft op de loer lag.

'Ik lig regelmatig wakker van de financiële situatie', verzucht Debby Michel Jung, dierverzorger en teamleider bij de opvang. 'Ik werk hier nu inmiddels meer dan zeven jaar en ik ben een van de vier betaalde krachten. Het is toch mijn baan en ik zou het vreselijk vinden als de opvang zou moeten sluiten.'

Ze pakt een ziek egeltje dat net is binnengebracht en zet hem op de weegschaal. 'Deze is te licht en moet nog een beetje worden bijgevoerd. Deze gaat het wel redden. Je moet er toch niet aan denken dat we straks geen dieren meer kunnen opvangen.'

Meer dan 3000 dieren

Al veertig jaar vangt Wildopvang Delft vogels, egels en andere in het wild levende dieren op. Er werken bij de opvang ruim dertig vrijwilligers en vier betaalde krachten. Afgelopen jaar werden er meer dan 3000 dieren opgevangen. Die komen niet alleen uit Delft, maar ook uit de regio. Daarvan is de helft weer teruggeplaatst in de natuur. De rest is te ziek of gewond en moet worden ingeslapen.

'Dankzij heel veel donaties, giften en schenkingen kunnen we tot april onze deuren open houden', zegt Winanda la Rambelje van Wildopvang Delft. 'Dat geeft ons de tijd om met de Tweede Kamer, de provincie en alle gemeentes waar wij dieren voor opvangen te praten over structurele ondersteuning.' Een aantal gesprekken met gemeentes loopt volgens La Rambelje voorspoedig, maar ze zijn er nog lang niet. 'Daarom blijven we knokken om meer aandacht te krijgen voor onze problemen én die van onze collega-opvangcentra.'