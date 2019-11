'Ga 's avonds niet alleen naar huis', studentenverenigingen Leiden waarschuwen leden voor aanrander

'Let op elkaar en ga 's avonds niet alleen naar huis.' Die oproep doen studentenverenigingen in Leiden naar hun leden. Aanleiding zijn een aantal meldingen van vrouwen die de afgelopen dagen zouden zijn lastiggevallen. De politie kan dat op dit moment nog niet bevestigen.

Zo zou een student zijn lastiggevallen in de Haarlemmerstraat. Dat gebeurde tussen 00.00 en 00.15 uur 's avonds, de exacte dag is onbekend. Een man zou de vrouw vanuit een portiek hebben aangevallen en vervolgens tegen een muur gedrukt. Ze wist uiteindelijk te ontsnappen nadat ze hem had weggetrapt.

Studentenvereniging Minerva weet van de meldingen, maar kan daar vanwege de privacy verder niet op ingaan. Juliet Tinebra, bestuurslid: 'We nemen het zeer serieus. Het is een kwalijke zaak. We hebben onze leden inmiddels via een WhatsApp-bericht op de hoogte gebracht. Daarin hebben we opgeroepen op elkaar te letten. Daarnaast hebben we nauw contact met de andere verenigingen.'

'Blijf met elkaar bellen tot je thuis bent'

Quintus is zo'n andere vereniging. Ook zij zijn erg geschrokken van de aanrandingen die plaats zouden hebben gevonden. Secretaris Hester Lincke: 'De berichten heb ik ook gehoord. Tot op heden heb ik geen melding gekregen dat iemand van onze vereniging erbij betrokken is.'

Augustinus heeft via een email haar leden gevraagd niet alleen naar huis te gaan. Op deze manier wil ze voorkomen dat er nog iemand het slachtoffer wordt, legt voorzitter Rosalie uit. 'Het is bizar dat dit gebeurt. We hebben onze leden geadviseerd hun livelocatie met elkaar te delen via de WhatsApp of met elkaar te blijven bellen tot de ander veilig thuis is.'

Weer veilig over straat

Inmiddels is de onrust onder de studenten groot. Tinebra: 'Daarom hoopt iedereen natuurlijk dat de dader snel wordt gepakt.' Rosalie vult haar aan: 'Zodat iedereen ' s avonds weer veilig over straat kan.' De verenigingen geven aan nauw contact te hebben met de wijkagent. Hij houdt hen op de hoogte van de laatste stand van zaken. Dinsdag is de politie zelf niet beschikbaar voor commentaar.