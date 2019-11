De Angstfabriek: 'Wanneer angst te ver doorslaat en overheerst'

Het concept doet denken aan een escape room, maar dat is het volgens Chanu Autar, een van de bedenkers, zeker niet: 'Als bezoeker maak je onderdeel uit van een interactieve, theatrale voorstelling. In het verhaal wordt je welkom geheten door een trotse directeur. Een fabrieksmedewerker leidt je rond. Een andere medewerker blijkt een klokkenluider te zijn. Hij vertelt dat er iets goed mis is met de fabriek. En dan begint de echte ervaring.'

De voorstelling van Critical Mass is mede ontwikkeld door escape roomontwikkelaar Sherlocked, theatercollectief Kobe, meerdere decorbouwers en acteurs en ook een professor van de Vrije Universiteit Amsterdam. Autar: ‘We hebben ook een virtual reality-installatie. Daarbij worden angstige beelden getoond en worden de lichamelijke effecten gemeten met een EEG-hoofdband en een vingerscan om je hartslag te meten. Dat zijn echte metingen.'

Bangmakerij

Acteur Gary Blufband speelt de rol van directeur. Hij ontvangt de bezoekers van de Angstfabriek in zijn directiekamer om zijn product aan te prijzen: 'Zij zijn gespecialiseerd in bangmakerij en verkopen angstcampagnes aan bedrijven. Dat kunnen politieke partijen zijn, commerciële bedrijven, maar ook bijvoorbeeld milieuorganisaties of mediabedrijven. Want er wordt nu ook al heel erg op angst ingespeeld om bepaalde producten te verkopen of om op bepaalde politieke partijen te stemmen.'

De directeur verkoopt zijn product onder het mom dat angst goed voor je is. 'Angst heeft een functie, het maakt je alert voor gevaar. Dus er valt wat voor te zeggen om daar naar te luisteren. Maar wat dit betreft trekt dit zo ver door dat angst bewust wordt ingezet om mensen over te halen. En ja, daar zit volgens mij wel een grens.'

Bewustwording

Volgens Autar probeert De Angstfabriek bezoekers hiervan bewust te maken: 'Angst is een natuurlijk mechanisme. Daardoor overleeft de mensheid. Het is een emotie die we nodig hebben. Maar het is belangrijk om stil te staan bij wanneer angst te ver doorslaat en angst overheerst. Wij willen meegeven: Wanneer moeten we bang zijn? Voor wie moeten we bang zijn? En wanneer slaat het door? Wanneer is het geframed? En wie heeft er baat bij het framen van angst? Het is echt een gedachtenexperiment.'

Een van de onderdelen die dat inzichtelijk moet maken is een zogenoemde mediaruimte, ook wel de Bangmakerij genoemd. De bezoeker stelt hier zijn eigen nieuwsbericht samen over actuele onderwerpen als terrorisme, klimaatverandering en migratie. Daarbij is het de bedoeling dat de kijker bewust wordt van de gevaren en in actie komt. In De Angstfabriek wordt dit ook wel een angstbericht genoemd, maar het doet vooral ook denken aan het fenomeen 'fake news'.

De Angstfabriek is van 15 november tot en met 31 januari te bezoeken in het Haagse Huygenspark.

