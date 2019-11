GroenLinks: 'Haagse milieuzone flink uitbreiden'

In de duurzaamheidsplannen van het Haagse stadsbestuur worden tweetaktbrommers vanaf 2020 uit de stad geweerd en komt er in 2021 een milieuzone waar de meest vervuilende dieselauto’s niet in kunnen. Collegepartij GroenLinks is blij met deze maatregelen, maar vindt dat Den Haag voor gezonde lucht nog verder mag gaan: daarom wil de partij zekerheid dat de centrumring deel uitmaakt van de nieuwe milieuzone.

Milieuzone in Den Haag (2019) | Beeld: gemeente Den Haag

Volgens GroenLinks is dat broodnodig, want Den Haag heeft één van de meest vervuilde luchtruimen in Europa, waarmee de levensverwachting bijna twee jaar lager ligt. GroenLinks-raadslid Maarten de Vuyst: 'De vieze Haagse lucht is een regelrechte aanslag op onze gezondheid, zeker mensen met astma, longaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben er echt last van. Den Haag onderneemt al actie, maar we kunnen nog meer.' Daarom stelt de partij een uitbreiding van de huidige milieuzone voor.

VVD is verbaasd

Coalitiepartij VVD is verbaasd over het plan. Het liberale raadslid Chris van der Helm reageert: 'De milieuzone staat in het coalitieakkoord en de Haagse VVD houdt zich daar aan. Dat GroenLinks nu pleit voor uitbreiding van de milieuzone, is vreemd.' Van der Helm redeneert: 'GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren kondigt in haar brief namelijk aan dat ze eventuele uitbreiding eerst zal onderzoeken en nog in gesprek gaat met de buurt. Het feit dat GroenLinks hier nu al stelling in neemt, toont aan dat ze blijkbaar geen vertrouwen hebben in het onderzoek, noch in de gesprekken met bewoners.'

Een andere coalitiepartner, D66, is positiever gestemd over het plan. 'Het is goed om het erover te hebben, want door de vervuilde lucht leven mensen in de steden maanden korter', betoogt D66-raadslid Dennis Groenewold.

Partij voor de Dieren herkent eigen verkiezingsprogramma

Raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren is ook enthousiast en herkent de uitbreiding van de milieuzone uit het eigen verkiezingsprogramma uit 2018. In het verkiezingsprogramma staat: 'Vervuilend verkeer wordt geweerd door de uitbreiding van de milieuzone tot de ring van Den Haag, waar ook de meest vervuilde, ongezonde straten van de stad onder vallen: Raamweg, Javastraat, Vaillantlaan en Hoefkade.' Raadslid Smit voegt daaraan toe: 'Nu vallen veel plekken met slechte luchtkwaliteit buiten de huidige milieuzone. Mensen in Den Haag, bijvoorbeeld rond de Hoefkade, moeten niet bloot worden gesteld aan ongezonde lucht. Daarom pleiten we voor uitbreiding van de milieuzone.'

Oppositiepartijen zoals Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV tonen zich juist fel tegenstander van het plan. 'Dit is slecht voor de bereikbaarheid en onze middenstand in en nabij die straten', zegt gemeenteraadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

PVV: 'Absurd voorstel'

De PVV noemt het 'een absurd voorstel'. Volgens de partij wordt met het plan 'de gewone man weer gepest'. PVV-raadslid Sebastian Kruis zegt grappend: 'De PVV ziet wel veel heil in een verbod voor GroenLinks-raadsleden in de centrumring en een 5-kilometer-buffer daaromheen. Den Haag is wel klaar met geitenwollensokken-raadsleden met nare linkse praatjes.'

Donderdag debatteert de gemeenteraadscommissie over het plan van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) voor schoner vervoer in de stad. GroenLinks zal hier dus voor de uitbreiding van de Haagse milieuzone pleiten.

