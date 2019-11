Boskoopse hefbrug blijft week langer dicht, nieuwe roestplekken gevonden

De hefbrug in Boskoop is nog steeds afgesloten | Foto: Mike Mourits

De hefbrug in Boskoop gaat maandag nog niet open. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De brug blijft voor het weg- en vaarverkeer gestremd tot tenminste 24 november, dat heeft de provincie Zuid-Holland dinsdag bekendgemaakt. Bij werkzaamheden zijn nieuwe roestplekken gevonden. Daardoor duurt het langer om de constructie weer in orde te maken.

Eind vorige week werd al gewaarschuwd voor een mogelijk langere stremming. Als de weersomstandigheden te slecht zouden zijn om op hoogte te werken, of als er aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden blijken, zou de hefbrug langer gestremd blijven.

Op donderdag 10 oktober werd de Boskoopse hefbrug per direct gesloten. Tijdens een second opinion-onderzoek naar roestvorming op de brug werd duidelijk dat een aantal versterkingsmaatregelen niet is genomen bij het aanleggen van de voetpaden, begin jaren negentig. Daardoor kan de Boskoopse hefbrug bezwijken als het brugdek betreden of bediend wordt.

Verstevigingen

Inmiddels is er al een aantal verstevigingen aangebracht aan beide heftorens. Bovenin beide torens zijn tijdelijke windverbanden aangebracht. Ook zijn hierna delen van het bestaande windverband die verroest waren, verwijderd.

Automobilisten moeten sindsdien omrijden via de N11 bij Alphen aan den Rijn of de hefbrug in Waddinxveen. Voor voetgangers, fietsers en bromfietsers is aan de zuidkant van de hefbrug een tijdelijke pontonbrug aangelegd om de Gouwe over te kunnen steken. Ook het scheepvaartverkeer kan de Boskoopse hefbrug sinds 10 oktober niet passeren.