Zoetermeerder opgepakt met in Duitsland gestolen auto en 16.000 euro cash

Een 24-jarige inwoner uit Zoetermeer is op de A28 bij Amersfoort aangehouden als verdachte van diefstal van een personenauto uit Duitsland. Ook wordt hij verdacht van witwassen, omdat er 16.000 euro contant geld in de auto zat verstopt.

De politie kreeg maandagavond rond 22.00 uur een melding dat er op de A1 een auto reed die in Duitsland als gestolen stond geregistreerd. Agenten wachtten de man op de A1 bij knooppunt Hoevelaken op. Even later zagen de agenten de auto voorbij rijden. De bestuurder werd staande gehouden en de auto werd gecontroleerd. Die bleek inderdaad gestolen, waarop de Zoetermeerder werd aangehouden.

Daarnaast vonden agenten bijna 16.000 euro aan contant geld in een verborgen ruimte in de auto. Volgens de politie is de verborgen ruimte 'op professionele wijze ingebouwd'. De verdachte had geen aannemelijke verklaring voor het geld in de auto en daarom wordt de man ook verdacht van witwassen. De auto en het geld zijn in beslag genomen.

LEES OOK: Drie slachtoffers bij oplichting met doorverkoop gestolen auto