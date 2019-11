Alphense tennisclubs kiezen voor halvering buitenbanen bij Nieuwe Sloot

Ook heeft er zich een investeerder gemeld die de noodlijdende overkoepelende organisatie SAT (Stichting Alphens Tennispark) - de beheerder van beide tenniscomplexen - mogelijk wil overnemen. Wie dat is en of het een commerciële of publieke partij betreft, wil SAT nog niet bekendmaken.

Vorige week werden de vier opties die op tafel liggen voor de toekomst van de tennis- en racketsport in Alphen aan den Rijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. In variant 4, die nu de voorkeur van beide tennisclubs geniet, krijgt de vereniging Nieuwe Sloot geen eigen clubgebouw; dat blijft de brasserie van het bedrijf dat dezelfde naam draagt.

Gedwongen verhuizing

Die voorkeursvariant houdt in dat de gedwongen verhuizing van TEAN (Prins Bernhardlaan) naar het onderkomen van Nieuwe Sloot (President Kennedylaan) niet door hoeft te gaan. Daar had het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen, om te voorkomen dat de twee tennisclubs zouden worden meegesleurd in een eventueel faillissement van de SAT.

Over exact een maand moet de Alphense gemeenteraad één van de vier gepresenteerde opties kiezen. Eind oktober was er al een openbare hoorzitting over de toekomst van beide tennisclubs. Aankomende donderdag wordt er verder gedebatteerd over het onderwerp in een commissievergadering.

