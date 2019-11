Uitgebrande auto Voorburg mogelijk belangrijk in moordonderzoek advocaat Wiersum

Een Renault Mégane die mogelijk een cruciale rol heeft gespeeld bij de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam, is een week later in Voorburg in brand gestoken. Volgens de politie is de wagen waarschijnlijk gebruikt om het huis van Wiersum in de periode voor de liquidatie in de gaten te houden.

De auto is in juni gestolen vanaf een parkeerplaats in Nieuwegein. Twee maanden later, tussen vrijdag 23 augustus en vrijdag 30 augustus, is het voertuig meerdere keren gespot vlak bij het de woning van de advocaat, in Amsterdam Buitenveldert. De politie denkt dat het om een van de drie voertuigen gaat die is gebruikt bij voorverkenningen.

Rechercheurs zijn daarom dringend op zoek naar mensen die weten wie de Renault Mégane tussen eind juni en eind september heeft gebruikt. Op dinsdag 24 september werd de auto uitgebrand teruggevonden op de Prinses Beatrixlaan in Voorburg, in de buurt van het voormalige CBS-gebouw.

Kroongetuige

Derk Wiersum werd op woensdag 18 september doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi, die verdacht wordt van meerdere liquidaties. Wiersum werd vermoedelijk al een tijdje in de gaten gehouden voor hij werd vermoord.