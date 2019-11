Beschuit met muisjes voor Bas Muijs: 'Ik word voor de derde keer vader!'

Mooi nieuws voor Bas Muijs. De Omroep West-presentator wordt namelijk voor de derde keer vader. Dat maakt hij woensdagochtend bekend in zijn radioprogramma Muijs in de Morgen. Ook verklapt de Haagse presentator het geslacht van de kleine spruit.

'Ik heb heel leuk nieuws, maar ik ga het niet zelf vertellen', zegt Bas woensdagochtend op de radio. Bij het laten horen van de hartslag van een baby, kan hij zich niet meer inhouden. 'Mijn vriendin is in verwachting, ik word voor de derde keer vader. Gaaf he!?'

Bas Muijs en zijn vriendin Sabine hebben al twee kinderen. Emma wordt binnenkort vijf en hun zoon Daan is twee jaar oud. 'We zijn hartstikke blij en weten inmiddels ook al wat het wordt, want we hebben de zwangerschap een tijdje stilgehouden', verklapt de presentator. 'Het was zo leuk om te horen. De oudste is een meisje, de tweede een jongen en de derde... wordt weer een meisje!'

'Een behoorlijk buikje'

Volgens Bas wijst de echo uit dat alles goed is en dat de kleine gezond is. 'Dus wat willen we nog meer, dat is toch het belangrijkste', aldus de presentator die voor de gelegenheid zijn roze overhemd heeft aangetrokken.

Wel heeft zijn vriendin het af en toe zwaar met de zwangerschap. 'Ze heeft namelijk al een behoorlijk buikje', vertelt de trotse Bas. 'Dan ligt ze op de bank en kan ze weinig. Maar dan race ik in en rond het huis om alles te regelen. Ik ben ontzettend blij dat ik dat kan doen.'