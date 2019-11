Hulphond steunt Jet bij omgaan met anorexia: 'Hij waarschuwt als ik moet eten'

De hond kwam als pup bij haar en ze zijn samen in training gegaan. Nu kennen ze elkaar zo goed dat Toon het aanvoelt als Jet in paniek raakt. Hij vraagt dan aandacht waardoor zij zich realiseert dat ze moet ontspannen. Ook waarschuwt de hond als de suikerspiegel van zijn baasje te laag wordt en het tijd is om te eten.

Hulphonden zijn vrij gewoon bij blinden, mensen met autisme of mensen met een posttraumatisch stresssyndroom. Voor mensen zoals Jet Schaap Enterman is het minder gewoon. Toch is zij er super blij mee. 'Toon zorgt dat ik weer meer kan. Als ik gespannen ben, spiegelt hij dat, knuffelt me, of legt zijn kop zwaar op mijn arm zodat ik rustiger word. Als ik bang ben gaat hij voor me uit lopen als een soort grote broer. En als mijn suikerspiegel laag is doordat ik niet eet, ruikt hij dat en zeurt hij net zo lang tot ik ga eten.'

'Behandelaren merken effect'

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hulphonden bij depressie en anorexia. Maar volgens Linda Baak van Dutch Assistance Dogs helpen de honden wel zeker. 'Behandelaren merken het effect, cliënten zelf zeggen er baat bij te hebben, en de mensen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) zien dat de cliënten beter herstellen, meer aan het gewone leven mee kunnen doen en zelfredzamer worden.'

Weer studeren

Jet is hiervan het levende voorbeeld. 'Door Toon moet ik een paar keer per dag naar buiten en zo kom ik onder de mensen. Ik kan nu zelf ook weer boodschappen doen. Mijn wens voor de nabije toekomst is dat ik ga studeren en meer tijd aan mijn hobby kan besteden: het maken van foto's van mensen en dieren.'

Jet is zo blij met Toon dat ze meerdere gedichten over hem heeft geschreven.

Jouw likje aan mijn hand,

In mijn hoofd iets minder brand.

Jij kijkt mij vol vertrouwen aan,

Ik kan weer even verdergaan.

Met de strijd die ik voer in mijn hoofd,

Zie ik dat jij in mij gelooft.

Lief huppel je altijd naast mij,

Samen met jou word ik weer een beetje vrij.

Met jou kan ik er weer op uit,

En groeit er in mijn hoofd wat minder onkruid.

De gedichten van Jet zijn gebundeld in het boekje 'Jouw likje aan mijn hand' dat net is verschenen.