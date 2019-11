'De herrie is gigantisch', stichting Oegstgeest in gesprek met minister over vliegverkeer Schiphol

Beperk de groei van Schiphol. Dat is de boodschap die de stichting Oegstgeest Zonder Vlieghinder woensdagmiddag geeft aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Van Lisse tot Leiden en de verre omgeving hebben inwoners last van het vliegverkeer.

'Het landen van vliegtuigen op Schiphol gebeurt over heel lange afstand en op minimale vlieghoogte, dus met maximaal lawaai', vertelt Wouter van Dongen van de stichting Oegstgeest Zonder Vlieghinder. 'De herrie is gigantisch. Soms vliegen de vliegtuigen elke drie minuten op zeshonderd meter over. Dat is echt bizar laag. Veel mensen denken: dan moet je maar niet bij Schiphol gaan wonen. Maar ik zit 25 kilometer bij Schiphol vandaan!'

Het uitbreiden van Schiphol lijkt hem dan ook onverantwoord. 'Ook als je kijkt naar de nieuwe normen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt. Uit onderzoek van de GGD en onszelf blijkt dat tussen de anderhalf miljoen en twee miljoen mensen worden blootgesteld aan het geluid van vliegtuigen dat boven de normen uitkomt.'

Onbewust

'Belangrijk is dat het niet alleen gaat om mensen die bewust hinder ondervinden van geluid - zoals ik - maar ook om mensen die dit ónbewust hebben', benadrukt Van Dongen. 'Dan gaat het om serieuze gezondheidsrisico's, zoals hart- en vaatziekten, een verhoogde bloeddruk en stress. Ook kunnen kinderen een lees- en taalachterstand oplopen.'

Volgens Van Dongen is er heel eenvoudig om iets te doen aan de overlast, door hoger aan te vliegen. 'Daarmee valt meer dan de helft van het geluid weg. Dat is een enorme winst.'

Data controleren

Van Dongen hoopt dat de minister wil luisteren naar zijn argumenten. Verder zou hij het ontzettend goed vinden als Schiphol data openbaar zou maken. Voor het doen van zijn onderzoek kreeg hij volgens hem 'iedere keer geen gehoor' als hij daarom vroeg. 'Dat is best wel vreemd', vindt hij. 'Want op basis van die data worden keuzes gemaakt voor de komende dertig jaar! Wij vinden dat mensen die data moeten kunnen controleren.'

