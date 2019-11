33 miljoen euro voor nieuwe investeringen in openbaar vervoer Haagse regio

Door nieuwe afspraken tussen HTM en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) komt er 33 miljoen euro vrij om te investeren in het openbaar vervoer in de Haagse regio. Dit bedrag wordt gebruikt om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Ook wordt er vijf miljoen vrijgemaakt om vanaf 2021 extra tramritten aan te kunnen bieden.

De HTM gaat extra tramritten aanbieden omdat steeds meer mensen in de regio komen wonen en werken. Daardoor raakt het openbaar vervoer steeds voller. Het aantal reizigers groeit met drie procent per jaar.

De kwaliteitsverbetering zit onder andere in een reeds al geplande aankoop van nieuwe trams. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in haltes en infrastructuur die voor de nieuwe trams nodig zijn. 'We gaan onze tram- en buslijnen versterken waar de vraag het grootst is', zegt algemeen directeur van HTM Jaap Bierman.

Investeringsruimte

De 33 miljoen krijgt HTM omdat ze met MRDH overeengekomen zijn dat ze het railvervoer tot 2031 in de regio Haaglanden verzorgen (was 2026). Hiermee heeft HTM een langere terugverdientijd voor de investeringen. Daarnaast zijn er ook wat kleine financiële afspraken gemaakt tussen de twee openbaar vervoersinstellingen. MRDH is een vrijwillig samenwerkingsverband van 23 gemeenten in het zuidwesten van Zuid-Holland.

Igor Bal van MRDH vertelt over de 33 miljoen euro die hij beschikbaar kon stellen na nieuwe afspraken met HTM. 'Daarmee maken we het reizen voor onze inwoners de komende jaren nog beter', zegt hij. Bierman kijkt naar de toekomst en zegt: 'Dat het extra geld helpt bij het waarmaken van de ambitieuze langetermijnplannen van de regio.'

