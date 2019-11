Haagse campus twijfelt over huur ruimte zalencentrum Opera vanwege corruptieonderzoek

De Haagse campus van de Universiteit Leiden twijfelt of het nog ruimte bij zalencentrum Opera wil huren, nu de eigenaars verdachten zijn in een corruptiezaak. De universiteit wacht de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche af, antwoordt een woordvoerster van de Universiteit Leiden op vragen van Omroep West.

De Opera kreeg één van de vijf omstreden nachtontheffingen. Eigenaars Atilla en Erding Akyol zouden de vergunning mogelijk hebben gekregen in ruil voor donaties aan de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De twee zijn verdachten in een corruptiezaak, net als de twee ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Ook een gemeenteraadslid van de partij, Nino Davituliani, tevens levenspartner van Erding Akyol, is verdachte.

De Opera aan de Fruitweg wordt zo'n twaalf weken in een collegejaar door de Haagse campus gebruikt om zo'n 900 studenten tentamens te laten maken, omdat in het Wijnhaven-complex van de universiteit onvoldoende tentamenruimte is. De Haagse campus huurt op dit moment alleen bij Opera een tentamenruimte voor studenten en niet bij andere locaties.

'We wachten het onderzoek af'

Omdat de eigenaars van het zalencentrum worden verdacht, twijfelt de universiteit over het in de toekomst huren van tentamenruimte bij de Opera. 'We kunnen de Opera dit collegejaar tot juni 2020 gebruiken. Of we de tentamenruimte tot 2020 gaan gebruiken, is altijd lastig te zeggen, want je weet uiteraard niet wat de toekomst brengt. We wachten nu eerst de uitkomst van het onderzoek af - op basis daarvan kunnen we besluiten of, en zo ja, welke stappen we nemen.' De woordvoerster benadrukt: 'Zij zijn inderdaad verdachten, geen veroordeelden.'

De keuze viel op zalencentrum Opera vanwege het feit dat het pand aan de Fruitweg volgens de universiteit voldoet aan een groot aantal eisen. 'Het ligt op korte afstand van onze onderwijsgebouwen, het is met het openbaar vervoer bereikbaar, het is van voldoende omvang voor zeer grote groepen en ook ingericht op de ontvangst van grote groepen als het gaat om sanitair en veiligheid.' De universiteit hecht ook belang aan het huren van één locatie als tentamenruimte, die dagdelen, hele dagen en soms ook in de avond beschikbaar zijn.

Onvoldoende tentamenruimte al tijdens de bouw bekend

Dat er in de universiteit onvoldoende plek is om tentamens af te nemen, was al duidelijk tijdens de bouw van het complex. 'In 2013-2014 is de vastgoedafdeling op zoek gegaan in Den Haag naar alle mogelijke locaties voor zaalhuur', vertelt de woordvoerster van de universiteit. 'In de aanloop naar de bouw van Wijnhaven heeft de universiteit verschillende locaties, zoals kerken, theaters en andere zalencentra gehuurd. Na gereedkomen van het Wijnhaven was er nog steeds tentamenruimte nodig.'

Als de universiteit uiteindelijk besluit om de Opera niet meer af te huren, hoeven studenten niet bang te zijn dat ze hun tentamens niet kunnen maken. 'We hebben sowieso - los van dit onderzoek - een lijst van alternatieve locaties, maar die locaties zijn verder weg en dus minder gunstig. Maar als het nodig is, kunnen we erop terugvallen.'

Nog geen structurele oplossing

Een structurele oplossing voor het feit dat er onvoldoende tentamenruimte is, is er nog niet. 'Het is vooralsnog niet rendabel hiervoor zelf een flexibel of multifunctioneel gebouw te bouwen', aldus de woordvoerster van de Universiteit Leiden.

