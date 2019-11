Politie surveilleert extra in Leidse binnenstad na meldingen over aanrander

De politie gaat extra surveilleren in de Leidse binnenstad, nadat er de afgelopen dagen meldingen zijn binnengekomen over studenten die zouden zijn lastiggevallen. Studentenverenigingen roepen hun leden op om goed op te letten en 's avonds niet alleen naar huis te gaan.

Er zou sprake zijn van aanranding, verkrachting en bedreiging met een mes, zegt VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree. En dat zorgt voor onrust onder studenten in de stad. De VVD wil dan ook dat burgemeester Henri Lenferink zo snel mogelijk de rust laat terugkeren.

De burgemeester wil eerst een rapportage van de politie op zijn bureau hebben. 'Ik heb afgesproken dat ze zo snel mogelijk de cijfers op een rij zetten en dat we dan beslissen wat we gaan doen', zegt hij tegen mediapartner Sleutelstad. 'Daarna gaan we praten wat we eraan kunnen doen.'

Feitenmateriaal

'Let op elkaar en ga 's avonds niet alleen naar huis', was de oproep van de die drie grootste studentenverenigingen van Leiden (Augustinus, Minerva en Quintus). Een studente zou zijn lastiggevallen in de Haarlemmerstraat. Dat gebeurde tussen middernacht en 00.15 uur. De exacte dag is onbekend. Een man zou de vrouw vanuit een portiek hebben aangevallen en vervolgens tegen een muur hebben gedrukt. Ze wist uiteindelijk te ontsnappen nadat ze hem had weggetrapt.

Als uit de rapportage van de politie inderdaad blijkt dat er studenten zijn lastiggevallen, dan wil de burgemeester onder andere nadenken over het veiligheidsgevoel in de binnenstad. 'We zullen een brief aan de gemeenteraad sturen en het bespreken binnen de commissievergadering. Bij dit soort zaken is het belangrijk om het feitenmateriaal op een rij te zetten', zegt hij.

Aangifte doen

De politie kan op dit moment nog niet zeggen om hoe veel aangiften het gaat en of er de laatste tijd sprake is van een stijging. Er zijn meldingen binnengekomen met verschillende signalementen.

Een woordvoerder van de politie wijst de studenten er op echt aangifte te doen. Ook als het gaat om zaken als 'billenknijpen'. Dit is via de wijkagent ook naar de verenigingen gecommuniceerd.

LEES OOK: Onderzoek naar gedrag politie na melding van verkrachting