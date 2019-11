Haagse raad veroordeelt geweld tegen bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet

De Haagse gemeenteraad veroordeelt het geweld dat vorige week is gebruikt om een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet te verstoren. De partijen waren het woensdagmiddag tijdens een spoeddebat unaniem eens dat het debat over Zwarte Piet met woorden moet worden gevoerd en niet met geweld.

Een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag is vrijdagavond met geweld verstoord. De politie heeft vijf mensen gearresteerd. Mitchell Esajas van KOZP schreef op zijn Facebookpagina dat voorstanders van Zwarte Piet met vuurwerk probeerden het pand in de Beatrijsstraat binnen te komen. Inspreker Jerry Afriyie, voorman van KOZP, zei tegen de Haagse raad: 'Wat vrijdag is gebeurd, was een aanslag op de democratie. Het gaat om een terreurcel.'





'Wij moeten pal staan voor het recht van vergadering', was het statement van fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij tijdens het spoeddebat . Hij wendde zich tot waarnemend burgemeester Johan Remkes: 'Heeft de burgemeester deze in rap tempo groeiende groep van pro-Zwarte Piet-aanhangers, vermengd met rechts-extremisten, voldoende in beeld?'



'Een racistisch motief'





'We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden of doden zijn gevallen', concludeerde Cemil Yilmaz van NIDA. Volgens raadslid Serpil Ates (GroenLinks) had de aanval 'een racistisch motief'. Ates: 'Met als doel mensen te verwonden. Welke stappen zijn genomen om dreiging tegen te gaan?'



'Vrijheid van vergadering is een gunst'







Nur Icar (Islam Democraten) wilde van de burgemeester weten: 'Had u signalen gekregen van een eventueel tegenprotest?' Kortom: in hoeverre was het geweld te voorkomen?





Fractievoorzitter Hanneke der Werf van collegepartij D66 betoogde: 'Geweld gebruiken om een ander te intimideren is altijd onaanvaardbaar. Zelfs met knuppels. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Vrijheid van vergadering is een recht, geen gunst.'



'Zielepieten'







Coalitiepartner VVD noemde de aanval 'verwerpelijk'. Volgens VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf 'kwam de vrijheid van meningsuiting kwam onder vuur te liggen'.





PVV’er Karen Gerbrands keurde het geweld ook af, maar ze snapte wel dat de pro-Zwarte Pieten-activisten in opstand kwamen, omdat 'tegenstanders hun mening door de strot duwen'. Gerbrands: 'Het is niet goed, maar ik snap het wel. Maar de insprekers noemen het een terroristische aanslag. Dat gaat mij echt veel te ver. Dat noem ik zielepieten.'



'Veiligheid waarborgen'







Fractievoorzitter Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) reageerde: 'Geweld accepteren we niet, dat veroordelen we sterk.' Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: 'Ieder weldenkend mens keurt geweld af. Dus wij ook.'





Tijdens het spoeddebat van de Haagse gemeenteraadscommissie, dat was aangevraagd door de Haagse Stadspartij en NIDA, ging het niet alleen over de vergadering van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die afgelopen vrijdag met geweld is verstoord, maar ook over de aangekondigde demonstratie van KOZP tijdens de intocht van Sinterklaas aanstaande zaterdag. Wat NIDA betreft moet alles eraan gedaan worden om dan de veiligheid te waarborgen. 'Voor kinderen, ouders en demonstranten.'



Omgevingsverboden







Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat de politie proactief maatregelen neemt. 'Er moeten omgevingsverboden worden ingesteld. Ik ga er vanuit dat er voldoende politiecapaciteit is, zodat de veiligheid is gegarandeerd.' Van der Werf (D66) wil ook dat de demonstratie van KOZP tijdens de intocht doorgaat. 'Als het veilig kan, dan moeten we dat toestaan.'







Lesley Arp van de SP wilde weten: 'Kan de burgemeester voldoende agenten inzetten bij de demonstratie? Want we moeten voorbereid zijn op escalaties.'



'Geen enkel protest'







Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil juist 'geen enkel protest tijdens de Sinterklaasintocht’. Raadslid Dubbelaar: 'Het is een kinderfeest en het moet een kinderfeest blijven.'