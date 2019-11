Den Haag breidt winteropvang daklozen uit: 'Tekort nog niet opgelost'

De gemeente Den Haag heeft meer ruimte gevonden om dak- en thuislozen op te vangen tijdens de wintermaanden. Als de zogenoemde winterkouderegeling van kracht wordt, is er tijdelijk plek voor zestig mensen in een voormalig schoolgebouw aan de Twickelstraat.

Volgens wethouder Bert van Alphen van Sociale Zaken is daarmee het tekort aan reguliere plekken door de extra bedden nog niet opgelost. 'Wat nu is opgelost is de opvang voor de winterkouderegeling. Als het straks flink onder nul gaat worden en het de gezondheid bedreigd, hebben we een opvangmogelijkheid voor mensen die van straat gehaald moeten worden en een warm bed nodig hebben', aldus Van Alphen in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West.

In het geval het een enorm koude winter wordt en er nog meer plekken nodig zijn, dan heeft Van Alphen daar ook oplossingen voor. 'Dan moeten we alle middelen inzetten die we hebben net als dat we bij rampen doen. Dan kijken we naar gym- en sportzalen voor tijdelijke opvang. En anders heb ik nog wel plek op zolder', zegt hij gekscherend.

Voorlopige oplossing

Het aantal nieuwe winterplekken voor dak- en thuislozen verdubbelt in de stad. Samen met de al eerder aangekondigde opvanglocatie in een oud kantoor aan de Binckhorstlaan, komt het totaal aantal bedden op 120. Het biedt de gemeente voorlopig een oplossing voor het sluiten van de opvang aan de Zilverstraat.

Na het sluiten van die locatie werden op verschillende plekken in de stad nieuwe of extra bedden neergezet. Zo werd de nieuwe opvang aan de Sportlaan uitgerust met negentig bedden en kreeg de bestaande locatie aan de Wenckebachstraat dertig extra bedden. Volgens partijen uit het veld, als welzijnsorganisatie Schroeder en het Straatpastoraat, waren die nieuwe plekken niet voldoende om de groeiende vraag aan te kunnen.

Totaal

Ook de Haagse gemeentepolitiek roerde zich eind oktober. Het uitblijven van voldoende slaapplekken voor als 's nachts de temperatuur op of onder het vriespunt komt, baarde verschillende partijen zorgen. Met de tijdelijke opvang aan de Twickelstraat is volgens de gemeente gehoor gegeven aan die zorgen.

Naast de twee nieuwe locaties zijn er van november tot april ook bij de reguliere opvanglocaties zeker 32 extra bedden geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal bedden dat beschikbaar is voor de winterkouderegeling uit op meer dan 150.

