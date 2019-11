Sinterklaas bezig met rijtoer door Den Haag

Wil je naar de live-uitzending van de rijtoer van Sinterklaas kijken? Klik dan hier!

Op de helft:

De rijtoer verloopt voorspoedig. Sinterklaas en zijn pieten zijn op de Thomsonlaan in Den Haag. De route gaat verder via de Fahrenheitstraat, de Weimarstraat, de Prins Hendrikstraat, de Piet Heinstraat, de Grote Marktstraat en het Plein. Overal staat het rijen dik met kinderen en hun ouders.

Sintfoto's:

De goedheiligman heeft het er maar druk mee. Het is niet alleen zwaaien, maar iedereen wil ook met hem op de foto. 'Vroeger was het natuurlijk zo dat er een enkele keer een camera was', zegt Sinterklaas. 'Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon.' Maar voor de SInt is niets een probleem en hij geniet van elke foto. Zo ook hieronder: 'Sint, foto?'

In de hele regio:

Sinterklaas is er niet alleen voor de kindjes in Den Haag. Ook op andere plekken in de regio heeft hij vandaag voet aan wal gezet.

Gezelligheid:

Het is gezellig druk langs de route en de sfeer is goed. Er wordt gezongen, gedans én muziek gemaakt.

Aankomst Sint:

Het was vanochtend een groot feest in de haven van Scheveningen, waar Sinterklaas rond 11.30 uur voet aan wal zette. We hebben een korte samenvatting voor je gemaakt.

Rondrit:

De rondrit is in de Keizerstraat van start gegaan. Sinterklaas en zijn gevolg loopt onder meer via de Frederik Hendriklaan, de Weimarstraat, de Piet Heinstraat naar het Plein. Wil je meekijken? Dat kan hieronder:

Klaarmaken voor rijtoer:

Het podiumprogramma is klaar. Straks trekken Sinterklaas en zijn pieten van Scheveningen naar de binnenstad van Den Haag. De route zie je hieronder:

Welkom Sinterklaas:

Sinterklaas en zijn pieten zijn rond 11.30 uur in de haven van Scheveningen gearriveerd, De goedheiligman werd opgewacht door heel veel kinderen én de burgemeester. 'Hartelijk welkom op Scheveningen, in deze prachtige stad Den Haag. De stad van vrede en recht.' Sinterklaas antwoordde: 'Het is me een genoegen u te ontmoeten.' De Sint liet weten dat hij een goede reis heeft gehad.

Foto: Richard Mulder

Foto: ANP

'Groot feest'

Burgemeester Johan Remkes wacht Sinterklaas op. Hij hoopt ondanks alles op een mooie intocht. 'Alle tradities veranderen, ook die van ons. Maar laten we er vandaag vooral één groot feest van maken voor de kinderen.'

Aankomst:

Steeds meer kinderen staan met hun ouders langs de kade in de haven van Scheveningen, wachtend op wat komen gaat. Als alles volgens plan verloopt meert de boot van Sinterklaas rond 11.15 uur aan. Hieronder zie je een livestream vanaf de boot.