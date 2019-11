Desiree houdt 59 euro per week over en wordt alsnog gekort: 'Ik loop gewoon vast'

De 65-jarige Desiree van Zoomeren is een van de mensen die de dupe is van de bezuinigingen. Op dit moment, dus nog voor de bezuinigingsronde die mede door een rekenfout is veroorzaakt, houdt ze 59 euro per week over. 'Daar moet ik de boodschappen van doen, kleding kopen en cadeautjes van kopen voor m'n kleinkinderen. En de kapper is al helemaal een probleem. Dat kost 30 euro dus daarvoor ga ik naar een vriendin.'

Van Zoomeren is niet de enige die de bezuinigingen in haar portemonnee gaat voelen. Ruim drieduizend bijstandsgerechtigden krijgen ermee te maken. Pijnlijk, erkent ook verantwoordelijk wethouder Marleen Damen. Maar zij heeft te maken met stijgende kosten in de jeugdzorg en ook bij de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). 'We hadden al een extra potje gemaakt omdat we dat zagen aankomen', zegt Damen. 'Maar dat is na twee jaar ook al op. Dus hebben we extra maatregelen moeten treffen, hoe pijnlijk ook, om weer een beetje binnen de kosten te blijven.'

Structureel geld uit Den Haag

Damen hoopt dan ook op structureel extra geld uit Den Haag. 'Maar daarmee zijn we er niet, want we hebben het geld nu niet en we moeten nu wel een begroting vaststellen.'

Van Zoomeren is boos over het feit dat de wethouder niet buiten haar eigen portefeuille naar geld gezocht heeft. 'Terwijl het toch een links college is', zegt ze. 'Die zeggen dat ze sociaal zijn, maar ondertussen willen ze wel miljoenen uitgeven aan een ringweg rond Leiden. En dan is er ook nog geld voor bamboe verkeersborden. Hoe gek moet je het krijgen?'

Moeilijk uit te leggen

'Ik begrijp dat het moeilijk uit te leggen is', zegt Damen. 'Want als je 15 euro minder krijgt in de maand en je hebt al weinig, dan voel je dat. Tegelijkertijd hebben we in de coalitie ook al afspraken gemaakt over hoe we de stad bereikbaar houden. En zelfs als we dat niet zouden doen, dan zou de helft van deze bezuinigingen toch nog nodig zijn.'

In januari zullen Leidenaren die in de bijstand zitten al merken dat ze minder geld krijgen.

