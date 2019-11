'Maak fietspad van hergebruikt plastic': ChristenUnie/SGP wil ook duurzame infrastructuur

De gemeenteraad praat dan over haar voorstellen voor het schoner en duurzamer maken van het vervoer in Den Haag. 'Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto's over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer', aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis.

Vandaar dat hij een aantal voorstellen om die infrastructuur te verduurzamen heeft gebundeld. Volgen Grinwis zijn er 'mogelijkheden te over' om verbeteringen aan te brengen. Het raadslid: 'Het stadsbestuur heeft in de plannen veel aandacht voor wélk vervoer we kiezen. Maar dat we vaker de fiets pakken en meer het OV moeten gebruiken, dat zijn inmiddels platgetreden paden. Waarom gaat het nergens over de infrastructuur?'

Energieneutraal

Daar liggen veel kansen, denkt hij. Want Den Haag heeft 1133 kilometer aan wegen en fietspaden. Naar voorbeeld keek Grinwis in omliggende gemeente. Neem de N470 in Pijnacker-Nootdorp. De geluidsschermen langs die weg zijn voorzien van zonnepanelen. Dat kan ook in Den Haag. En de N211 richting Poeldijk absorbeert op een zonnige dag warmte. Nog een goede tip die hier kan worden toegepast.

Maar ook verder weg deed het raadslid inspiratie op. Ramspolbrug in de N50 tussen Kampen en Emmeloord slaat energie op die vrijkomt als de klep omhoog gaat. Die kan weer worden gebruikt om hem te openen. Nog een paar zonnepanelen erbij maken de brug is zelfs helemaal energieneutraal.

Olifantengras

Ook het asfalt kan veel groener, ontdekte Grinwis. Bijvoorbeeld door een ander type te gebruiken, waarvoor minder hoge temperaturen nodig zijn om het te maken. Dat scheelt veel energie. Of asfalt dat deels bestaat uit gerecyclede grondstoffen of eventueel zelfs olifantengras. Hiermee is begin 2019 een fietspad in Arnhem aangelegd.

Grinwis hoopt het stadsbestuur enthousiast te maken voor zijn suggesties. 'We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is dus zaak om out of the box te durven denken en open te staan voor goede ideeën uit binnen- en buitenland.'

