Burgemeester Remkes overlegt met Kick Out Zwarte Piet over plek demonstratie tijdens intocht

De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes meldt dat er één demonstratie is gemeld voor zaterdag tijdens de sinterklaasintocht. Het gaat om Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Er wordt nog overlegd over 'een fatsoenlijke locatie'.

Dat zei de burgemeester woensdagmiddag tijdens een spoeddebat van de Haagse gemeenteraadscommissie over geweld tegen een bijeenkomst van KOZP in Den Haag afgelopen vrijdag en over demonstraties tijdens de sinterklaasintocht aanstaande zaterdag. Het debat was aangevraagd door Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en Cemil Yilmaz van NIDA.

Over het geweld dat werd gebruikt tegen een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet zei Remkes: 'Een ding is wat mij betreft vanaf het begin duidelijk geweest: dat er een onacceptabele vorm van geweld is gebruikt. De kwalificatie die de heer Wijsmuller daarbij aanbrengt, een aanslag op de democratie en een aanslag op een democratisch verworven recht - het recht om te demonstreren, die kwalificatie deel ik volstrekt.'

Politie-inzet

Met dit incident in het achterhoofd, vroeg de raadscommissie aan de burgemeester of er wel voldoende politie-inzet is tijdens de sinterklaasintocht aanstaande zaterdag. Remkes antwoordde: 'Ga er vanuit dat er 'platte petten' op de route aanwezig zijn.'

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij pleitte voor proactieve maatregelen van de politie. 'Er moeten omgevingsverboden worden ingesteld', zei Wijsmuller. Remkes antwoordde dat het lastig handhaven is: 'Je kunt niet iedere idioot on the scene in de gaten houden.'

Gepolariseerde discussie

Remkes moest tot slot nog iets van het hart van over de ‘gepolariseerde discussie’ over Zwarte Piet. De burgemeester zei daarover: 'Het is een discussie die met respect gevoerd moet worden. Ook minderheden moeten ruim baan krijgen om hun mening te geven. Maar meerderheden ook. Heb wat respect voor elkaar. Dat respect is de afgelopen paar jaar in dit hele discours ver te zoeken geweest. Ik zou ook gaarne een oproep doen om in de aanloop naar zaterdag goed ervan bewust te zijn dat Sinterklaas een feest is - eigenlijk. In de eerste plaats voor kinderen. En dat iedereen zich heeft in te spannen dat het voor iedereen een feest blijft.'

Over de discussies die op Twitter over dit onderwerp worden gevoerd, krijgt Remkes niet veel mee.

