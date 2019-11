Veel meldingen en 22 aangiften na afpersing met naaktfoto's door Leidse bende

Een groep jonge jongens uit Leiden heeft tientallen slachtoffers afgeperst met naaktbeelden. Volgens de politie verdienden de jongens op die manier een ton. Begin november zijn acht jongens tussen de 15 en 18 jaar opgepakt. Zij hielden zich volgens de politie bezig met het chanteren van vooral leeftijdsgenoten.

De aanhoudingen leidden tot 22 aangiftes, maar volgens een woordvoerder van de politie zijn er veel meer slachtoffers. 'We hopen dan ook dat meer mensen aangiften gaan doen, mensen schamen zich er vaak voor maar aangifte doen is erg belangrijk.' Volgens de woordvoerder zie je in vergelijkbare zaken ook dat de helft van de mensen geen aangifte wil of durft te doen. 'Dat zien we nu ook weer, mensen melden zich soms wel maar willen er voor de rest niets meer mee te maken hebben.'

'Deze criminaliteit komt meestal uit buitenland'

Naast de meldingen bij de politie, stroomden na de aanhoudingen de meldingen ook binnen bij hulporganisatie Helpwanted.nl. 'Dat zien we wel vaker nadat dit soort nieuws naar buiten komt, dat is niet uitzonderlijk', zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. 'Toch is het aantal meldingen in de twee dagen na de aanhoudingen vrij hoog.' De hulporganisatie kreeg vorig jaar in totaal 828 meldingen binnen en in het eerste weekend van november dus ruim 260 meldingen.

Dat de groep daders uit de regio komt, is volgens de woordvoerder wel uitzonderlijk. 'Meestal vinden dit soort afperspraktijken vanuit het buitenland plaats.' Wel merkt de woordvoerder op dat het niet uitzonderlijk is dat de daders in een groep werkten. 'Dit gaat bijna altijd om georganiseerde criminaliteit.' Wanneer iemand een melding maakt bij Helpwanted.nl, krijgt men advies op maat. 'We geven direct advies wat een melder kan doen met zijn of haar situatie', aldus de woordvoerder. 'Ook kunnen de melders met ons chatten. We proberen hen daarbij vooral gerust te stellen.'

Voordoen als meisje

De verdachten hadden het vooral gemunt op jongens. Ze deden zich op sociale media als Instagram en Snapchat voor als meisje en legden zo contact met potentiële slachtoffers. Ze vroegen hen om naaktfoto's van zichzelf te sturen. Zodra die binnen waren, dreigden ze de beelden openbaar te maken tenzij de slachtoffers betaalden.

