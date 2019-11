ZZ Leiden stunt tegen Benfica in Europe Cup

Eerder dit seizoen verloren de Leidenaren in Lissabon met ruime cijfers van Benfica, maar woensdagavond waren de rollen omgekeerd. In een bomvolle Vijf Meihal werden de Portugezen, die aan kop gaan in groep A van de Europe Cup, vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Benfica bleef in het spoor van de thuisploeg maar in het derde kwart liep ZZ Leiden uit. Een driepunter van Marijn Ververs was de aanzet voor een aantal scores op rij en de uiteindelijke ruime winst.

ZZ Leiden blijft tweede in groep A met één punt achterstand op Benfica. De Leidenaren kunnen zich woensdag plaatsen voor de volgende ronde van de Europe Cup. ZZ Leiden moet dan in Slowakije winnen van Inter Bratislava en Benfica moet een dag eerder in eigen huis PVSK-Veolia verslaan.

Hoofdsponsor

ZZ Leiden kan ook volgend seizoen rekenen op Zorg en Zekerheid als hoofdsponsor. De verzekeraar, die al vijftien jaar geldschieter is van de Leidse basketballers, verlengt het contract met één seizoen.