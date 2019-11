Waterschapsbelasting in Delfland gaat niet omhoog

Volgens het hoogheemraadschap Delfland wordt in 2020 een zogenaamde nullijn ingesteld. De afgelopen jaren steeg de watersysteemheffing terwijl de zuiveringsheffing gelijk bleef. In 2020 zullen dezelfde tarieven worden gehanteerd als in 2019. Per huishouden blijft de watersysteemheffing 123,29 euro. Voor woningen en bedrijven gaat de watersysteemheffing van 0,0251 procent van de WOZ-waarde van het pand naar 0,0233 procent. De zuiveringsheffing blijft 93,50 euro per vervuilingseenheid.

'Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij er ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen,' zo zegt het waterschap. Bewoners van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgen te maken met een lichte stijging. De watersysteemheffing stijgt van 105,40 naar 105,60 euro per huishouden. De zuiveringsheffing stijgt van 58,10 euro per vervuilingseenheid naar 61,30.

