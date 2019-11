Boadu bij Oranje: 'Het Cars Jeans Stadion geeft mij vleugels'

'Ik had eerst mijn twijfels, als ik eerlijk ben', zegt de spits tegen Omroep West-verslaggever Joop Buyt. 'Het kunstgras is voor mijn enkel en knie niet ideaal. Maar ik heb nu enkele goals gemaakt en het kunstgras ligt er goed bij. Ik voel me prima in Den Haag, maar ik ben blij als we terug naar Alkmaar kunnen.'

Spelers die voor het eerst bij de selectie van het Nederlands Elftal horen, moeten bij wijze van ontgroening een liedje zingen. Boadu heeft nog geen keuze gemaakt. 'Ik heb twee liedjes in mijn hoofd. Het is nog helemaal niet bekend wat ik ga zingen. Ik heb totaal geen mooie stem, dus ik heb aangegeven dat ze niet teveel moeten verwachten.'

'Oh, oh Den Haag'

Is 'Oh ,Oh, Den Haag' van Harry Jekkers een optie voor de aanvaller, om Den Haag te bedanken? 'Ik ken dat nummer nog niet helemaal uit mijn hoofd', zegt Boadu lachend. 'Daar moet ik even de lyrics (songtekst red.) voor opzoeken.'

