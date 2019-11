Plopsa wil waterpark in Den Haag, maar onduidelijkheid door onderzoek naar wethouders

Om ruimte te maken voor het Plopsa-zwemparadijs zou een gemeentepand waar nu arbeidsmigranten gehuisvest zijn, moeten verhuizen. Die arbeidsmigranten zouden moeten verhuizen naar De Schilde, een voormalige Philipsfabriek in de buurt van het Zuiderpark. Dat pand is echter onderdeel van het onderzoek naar de oud-wethouder. Richard de Mos zou partijgenoten Atilla Akyol en Michel Zaadhof hebben bevoordeeld bij de verkoop van dat pand.

'We betreuren de huidige situatie', vertelt directeur Van den Kerkhof. 'Het is onzeker of we ons in Den Haag kunnen vestigen. We hebben de gemeente gevraagd om voor het einde van het jaar duidelijkheid te verschaffen.' Daarbij worden de plannen niet zomaar van tafel geveegd. 'We willen de gemeente gerust de tijd geven, maar we willen alleen weten of ze wel verder willen met dossier.' Mocht dat niet gebeuren dan gaat Plopsa Group verder kijken.

'De Mos heeft zich niet bemoeid met locatie'

Over de vermoedelijke corruptie rondom het pand aan De Schilde, doet de Plopsa-directeur geen uitspraken, maar Van den Kerkhof benadrukt wel dat De Mos zich niet heeft bemoeid met de eventuele komst van Plopsaland naar Den Haag: 'Alle gesprekken zijn volledig correct verlopen. Er is bij mij nooit enige schijn van beïnvloeding geweest.' Volgens de directeur zocht Den Haag contact met Plopsaland. 'We zijn benaderd door een externe partij die toerisme in de regio wil bevorderen.' Pas later kwam De Mos in beeld. 'Hij heeft ons drie locaties aangeboden. Ik heb zelf voor De Uithof gekozen.'

Dat had volgens Van den Kerkhof een strategische reden. 'We willen dichtbij de mensen zitten. De wethouder heeft ons niet gepusht om voor De Uithof te kiezen.' Zo kon Plopsa zich eventueel ook vestigen ergens bij het ADO Den Haag-stadion net buiten de stad. 'Dat is voor ons te ver buiten het centrum, het gaat om een waterpark dus we willen dat er mensen dichtbij wonen. Ook is het belangrijk intensief samen te werken en dat kan bij De Uithof makkelijk, omdat dat al een trekpleister is.'

Waterpark heeft prioriteit

Het bouwen van een zwemparadijs in Den Haag staat volgens Van den Kerkhof bovenaan het verlanglijstje: 'Dat moet een volledig gethematiseerd waterpark moeten worden.' Er gaan verhalen rond dat Plopsa naast het waterpark een indoor speelparadijs wil neerzetten, maar volgens Van den Kerkhof is dat nog niet aan de orde. 'Een waterpark heeft onze prioriteit. We willen extra zwemwater voor Den Haag.' Daarnaast is het volgens de directeur nog maar te bezien of er dan überhaupt ruimte zou zijn voor een indoor speelparadijs.

Voorlopig zitten de arbeidsmigranten nog bij De Uithof en is de verkoop van het pand aan De Schilde 'bevroren' door het lopende onderzoek. Of Plopsa zich daadwerkelijk in Den Haag kan gaan vestigen, is dus nog maar de vraag. 'We hopen voor het eind van het jaar duidelijkheid te hebben, anders zijn er ook andere locaties buiten Den Haag waar we een oog op hebben.'

In gesprek

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat de gemeente inderdaad in gesprek is over een zwemparadijs. De woordvoerder: 'Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek en dat wachten we af.'

