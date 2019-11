Ook bouwers willen Malieveld herstellen, automobilisten kondigen demonstratie aan

Malieveld The Day After | Foto: Omroep West

De hoofdrolspeler achter het grote bouwprotest van 30 oktober, Grond in Verzet, wil het Malieveld herstellen. Dat meldt Staatsbosbeheer. Er zijn afspraken gemaakt tussen Grond in Verzet en AH Vrij, de vaste aannemer van het Malieveld. Veel rust om te herstellen krijgt het Malieveld niet. Op Facebook is een demonstratie van automobilisten aangekondigd op 23 november.

Na de boerenprotesten van 1 en 16 oktober was het Malieveld al flink beschadigd. Na het bouwprotest op het Malieveld van 30 oktober is de schade aan het Malieveld verder vergroot. Dat kwam mede door de aanwezigheid van zware bouwvoertuigen en het dumpen van grote hoeveelheden grond door de bouwers. De organisatie achter het protest wil nu samen met AH Vrij aan de slag om het Malieveld in ere te herstellen. De schade zit voornamelijk aan de toplaag. De delen van het veld waar de bouwers grond hebben gedumpt zijn er het ergst aan toe. Volgens Staatsbosbeheer is precies daar intensieve behandeling nodig.

De taluds die eerder tijdens de boerenprotesten flink zijn beschadigd, zijn door de bouwers met rust gelaten. Dat komt doordat de bouwers en hun materieel via een omweg het Malieveld zijn opgereden. De boeren hebben al aangegeven 9000 euro bij te dragen aan het herstel van het veld. Ook zullen zij zelf de taluds herstellen.

Echte herstel begint in voorjaar

Laurens van Muijen, projectleider van AH Vrij, legt uit welke afspraken zijn gemaakt met Grond in Verzet: 'Wij gaan het herstel voor Grond in Verzet uitvoeren. Zij dekken de kosten. De boeren hebben ook initiatief genomen om de taluds van het veld te herstellen. Dat doen ze echt helemaal zelf.'

Volgens Marcel van Dun van Staatsbosbeheer is het fijn dat de bouwers de verantwoordelijkheid voor het herstel op zich nemen. 'Het Malieveld kan door iedereen gebruikt worden, maar als je schade maakt, moet je ook zorgen voor het herstel.' Dat herstel zal volgens Marcel nog wel even op zich laten wachten. 'Alles wat er nu gebeurt is provisorisch herstel. Pas in het voorjaar kan het echte herstel beginnen.'

Snelgroeiend graszaad

De komende periode wordt het Malieveld geëgaliseerd en wordt snelgroeiend graszaad ingezaaid dat ook bij lage temperaturen kan groeien. Wanneer de temperatuur stijgt en de grond droger is kunnen de echte werkzaamheden starten. Het Malieveld ligt er daarom zeker tot de zomer van 2020 gehavend bij.

Na de boeren en bouwers willen ook automobilisten demonstreren op het Malieveld. Op de Facebookpagina van het automobilistenprotest is het doel van de demonstratie om de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur te behouden. Zeker 2300 mensen hebben gezegd aanwezig te zijn op 23 november. Het evenement heeft zo'n 14000 geïnteresseerden. Hoe het protest eruit ziet is nog niet bekend.