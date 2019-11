Celstraf geëist tegen man die dreigde met aanslag na dood Willie Dille

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 46 dagen celstraf geëist tegen Danny F.. De 28-jarige F. dreigde op internet met een terroristische aanslag na de dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. 'Mijn cliënt heeft de pech dat hij eruit is gepikt. Het OM wil een voorbeeld stellen en hij heeft de pech dat hij het is geworden', reageert F.'s advocaat André Seebregts.

Ook eiste het OM een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, een contactverbod met raadslid Arnoud van Doorn en een taakstraf van 120 uur. Omdat F. de celstraf van 46 dagen in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in.

Dille pleegde vorig jaar zelfmoord. F. riep op tot 'drastische consequenties', en zei dat hij anders zelf een aanslag zou plegen. F. maakte de opmerkingen in een besloten Facebookgroep. Iemand in die groep heeft de opmerkingen gemeld. Toen heeft de AIVD ingegrepen. Volgens F. was het nooit de bedoeling dat zijn opmerkingen buiten de groep terecht zouden komen. F. gelooft dat iemand binnen de groep 'zich voor heeft gedaan als iemand anders.'

Preventief ingrijpen

De officier van justitie maakt tijdens de rechtszaak duidelijk niemand het recht op vrijheid van meningsuiting te willen ontnemen. Toch waren de uitspraken in dit geval dermate zorgelijk dat er preventief werd ingegrepen.

F. betwijfelt of uitspraken in een besloten groep als dreigement kunnen worden gezien. Volgens de officier accepteerde hij met het plaatsen van die berichten alle bijbehorende risico's, besloten groep of niet.

Extreem-rechtse kringen

Voor haar dood zei Dille ontvoerd en verkracht te zijn in opdracht van collega-raadslid Arnoud van Doorn. Dille had volgens de politie geen aangifte gedaan. Haar collega-raadslid Karen Gerbrands vertelde aan de Telegraaf dat ze dat uit angst niet deed. De dood van Dille leidde tot veel geschokte reacties, waaronder die van F.: 'Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag', schreef hij. En: 'Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast.'

F. zou actief zijn geweest binnen een aantal extreemrechtse kringen. Op Facebook zou te zien zijn dat F. bewonderaar was van Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Ook werden wapens en munitie gevonden in zijn woning. Dat betrof onder andere een vuurwapen in de vorm van een sleutelhanger en boksbeugels. De Facebook- en Twitterpagina van F. zijn inmiddels verwijderd.

Geen psychopaat

Wanneer hem wordt gevraagd over zijn houding tegenover Arnoud van Doorn geeft F. toe van Doorn 'krankzinnig' te vinden, maar dat hij verder niets tegen hem heeft. F. ontkent dat hij buitenlanders en moslims haat: 'Mijn ex komt uit Iran.' Wanneer de rechter F. aanspreekt op een bericht waarin hij oproept tot vergelding tegen Van Doorn zegt F. ook dat bericht 'uit boosheid' te hebben geplaatst. Op Facebook schreef hij dat Van Doorn 'opgehangen' moest worden op de Grote Markt.

Een getuige spreekt het beeld dat F. van zichzelf schetst tegen. Hij zou een 'echte moslimhater' zijn en 'een racist' volgens de getuige. F. ontkent sympathie te hebben voor moordenaars als Breivik: 'Ik ben geen psychopaat'. Over de wapens in zijn huis heeft F. weinig te zeggen. De munitie had hij van iemand anders overgenomen en de boksbeugel was 'een hebbedingetje.' In het huis van de verdachte zijn papiertjes aangetroffen met daarop webadressen van mogelijke wapenhandelaren.

Geen concrete dreiging

Voor Danny is dat een opluchting, laat hij na afloop van de zaak weten.

De advocaat van F. is het niet eens met de eis. 'Het was een verzuchting van frustratie op een besloten pagina. Ik keur het niet goed, maar dit moet je niet serieus nemen.' Volgens de advocaat was het geen concrete dreiging. 'Een besloten pagina is niet de logische plek om het land te ontwrichten', aldus de advocaat van F., André Seebregts. De verdachte zegt vertrouwen te hebben in het rechtssysteem: 'Ik heb er vertrouwen in dat jullie doen wat goed is.'

Op 28 november doet de rechter uitspraak.

Bekijk hieronder het complete verslag van de rechtszaak van verslaggever Miranda van Dam: