Zoektocht naar foto's van Nederlands-Indië en 'De West'

Het Indisch Herinneringscentrum en stichting Pelita zamelen de foto's in en hopen dat er tijdens de zoektocht nieuw beeldmateriaal boven zal komen uit archieven en privébezit. 'Er zijn allerlei collecties waar we uit kunnen putten maar we hopen op deelname van het publiek', vertelt Hans van der Hoeven van stichting Pelita. 'Ik werk al meer dan dertig jaar bij stichting Pelita maar ik ben elke keer weer verbaasd over hoeveel materiaal er nog gevonden wordt. Vaak als er mensen overlijden, komen dat soort dingen boven. Nabestaanden weten niet waar ze ermee naar toe moeten en dan komt het bij ons.'

Interneringskamp Tjiding I Foto: Beeldbank WO2 - NIOD

Net als bij de zoektocht van de Nederlandse Tweede Wereldoorlog, gaat men op zoek naar de 100 meest aansprekende foto's van deze periode. Hiervoor is een indeling gemaakt naar een aantal thema's, te weten: mobilisatie in Indië, militaire strijd, Japanse capitulatie, Bersiap , vervolging en internering, Japanse aanwezigheid en nationalisten, verzet en repressie (Romusha’s), dagelijks leven. 'We hopen met name op foto's uit de periode van de Japanse bezetting zelf, van 8 maart '42 tot de capitulatie 15 augustus '45. Het zou geweldig zijn als we daar meer foto's van krijgen.'

Ben Bot

Kampongbewoners kijken naar een parade van militairen I Foto: Nationaal Archief

Oud-minister Ben Bot, die als kind in een Jappenkamp zat, neemt vrijdagmiddag in het Indisch Herinneringscentrum aan de Sophialaan in Den Haag symbolisch de eerste foto in ontvangst om de aftrap van de zoektocht te symboliseren. Onder meer Noraly Beyer zal betrokken worden bij de selectie van de foto's over Suriname. Foto's kunnen tot 15 januari 2020 opgestuurd worden naar info@pelita.nl of info@indischherinneringscentrum.nl onder vermelding van '100 foto's'.

